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Yaşam

Ara Güler yanıtladı: Telefonla fotoğraf çekilir mi?

'Avrupa'dan nefret ediyorum'

06 Eylül 2015 20:46

Fotoğraf ustası Ara Güler, , akıllı telefonlar ile çekilen fotoğrafların sanat değeri taşıyıp, taşımadığıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Usta sanatçı "telefonla çekilen resimlerin de güzel çıktığı kanaatini taşıyorum. Elimde Nikon dururken telefonu elime almam" açıklamasını yaptı. 

HTHayat'tan Bülent İpek ile yaptığı söyleşide Güler, "Günümüzde insanlar fotoğraf çektiklerini zannediyorlar ama ıstırap çekiyorlar. Telefonla fotoğraf çekilmez gibi bir algı da var ancak telefonla çekilen resimlerin de güzel çıktığı kanaatini taşıyorum. Elimde Nikon dururken telefonu elime almam" şeklinde konuştu.

 

'İki milyon civarında fotoğrafım var'

 

Dijital gelişme, fotoğrafı dünyanın bir ucuna anında göndermene olanak sağladı. Gazetecilik için bakacak olursak büyük bir devrimdir. Eskiden atıyorum bir ihtilal olsa onun resmini gümrükten gönderemezdin. Her şeyden önce sansür vardı. Fotoğraflarımın yarısını dijitale aktarabildim. İki milyon civarı fotoğrafım var. 2 milyon fotoğraf, 88 yıllık ömür.
Şimdikiler ellerine makine alıp fotoğraf çekiyorlar diye kendilerini foto muhabiri zannediyorlar. Şimdinin selfie fotoğrafları ileride kitaplara girse bile bu kalitede olamaz.

 

'Avrupa'dan nefret ediyorum'

 

'İstanbul dışında en çok nerede fotoğraf çekmeyi seversiniz' sorusuna Güler şu şekilde yanıt verdi:

"İstanbul’un dışında en çok Hindistan’da fotoğraf çekmeyi sevdim. Sonra Bangladeş. Bu Doğu ülkelerinde yaşam renkli, insanlar da güzel ve samimi. Avrupa ise yamyam. Avrupa’dan nefret ediyorum. Doğu daha sıcak ve hikâyeleri var"

 

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