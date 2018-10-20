Ara Güler için Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde tören

Yılmaz BEZGİN - Harun UYANIK - İstanbul (DHA) - DUAYEN foto muhabiri Ara Güler, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi\'nde tören düzenlendi.

Güler için ilk tören Galatasaray Meydanı\'nda yapıldı. Buradaki törenin ardından Ara Güler\'in Türk bayrağına sarılı naaşı alkışlar eşliğinde kilise görevlileri tarafından cenaze aracına konularak, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi\'ne getirildi.

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi\'ndeki ayini, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan yönetti. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Ara Güler\'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesaj da okundu.

Kilisede düzenlenen ayinin ardından Güler\'in tabutu, cenaze aracına taşındı. Ara Güler\'in cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Öte yandan Ara Güler\'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar\'dan getirilen toprak ve kara yemiş de mezara konuldu.

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