Ara Güler: Erdoğan'ın biraz otoriter olması iyidir; Cumhurbaşkanı’nı çekmeyip, sizin gibi serserileri mi çekeceğim!

Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını çektiği için bazı kesimler tarafından eleştirilmesine sert tepki gösterdi. "Tabii Cumhurbaşkanı’nı çekeceğim, onu çekmeyip sizin gibi serserileri mi çekeceğim!" diyen Güler, "Biz gazeteciyiz, her şeyi çekeriz. Onlara mı soracağım!" ifadesini kullandı. Güler, Erdoğan'a yöneltilen 'otoriter' eleştirileri için ise "Biraz otoriter olsun, iyidir yani... Sözünü geçirsin ama agresif olmasın, tatlı olsun. Ecevit öyleydi mesela..." diye konuştu. Güler, "Yahu ben herkesi çektim. Bir Erdoğan’ı çekince olay oldu. Ne istiyorlar anlamıyorum!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Usta sanatçı, Türkiye'nin bugünkü durumu için "Bombok!" yorumu yaptı.

Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan (25 Aralık 2015) Ara Güler'in açıklamaları şöyle:

-Ara Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarını çektiniz diye sizi eleştirenler oldu. Ne diyorsunuz tepkilere?

Erdoğan’ın resmini çekmeye gittim diye kızıyorlar. Çekeceğim tabii. Camiyi de çekeceğim, katedrali de çekeceğim, lideri de çekeceğim. Ben 4 kere harbe gittim. Gözümü korkutamazsın. Anladın mı? Bu işlerden mi korkacağım? Hiçbirini tanımam, etmem. Bunlar tam sopalık, iki tane indireceksin orada kalacaklar! (Gülüyor.) Bunlar provoke edilmişler. Ne halt ederlerse etsinler. Bana ne!

-Sizce neden kızıyorlar?

Ne bileyim ulan! Bir sebebi yok. Ne istiyorlar? Cumhurbaşkanı değil mi? Çekmeyecek miyiz? Tabii Cumhurbaşkanı’nı çekeceğim, onu çekmeyip sizin gibi serserileri mi çekeceğim! Biz gazeteciyiz, her şeyi çekeriz. Onlara mı soracağım! Onlar ne kadar gazetecidir ki? Gazetecilik oynuyorlar. Gazete basıyorlar, adı oluyor gazeteci. Gazeteci ona denmez ki. Gazeteci haber peşinde, dünyanın herhangi bir yerinde, Çin’de, Japonya’da, Hindistan’da bir şeyler yapan adamdır. Bunların gittiği en fazla Erzurum...

-Cumhuriyet Gazetesi sizden özür diledi...

... aşağı Kasımpaşa!

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Affedersin Ermeni” sözüne alınmış mıydınız?

Hayır, ben Japon’um Ermeni falan değilim ki! (Gülüyor.)

"Biraz otoriter olsun, iyidir"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Otoriter” diyerek eleştirenler de var...

Biraz otoriter olsun, iyidir yani... Sözünü geçirsin ama agresif olmasın, tatlı olsun. Ecevit öyleydi mesela...

"İsmet Paşa'nun bende çok çıplak resmi var"

-İnönü’nün çok fotoğrafını çekmişsiniz...

İsmet Paşa dostumdu benim. At merakım vardı, onun atını satın almıştım.

-İsmet Paşa’yı ilk ne zaman çekmiştiniz?

İsmet Paşa’yı Taş Devri’nden beri tanıyorum. Pembe Köşk’te ve Maçka’daki evde çekerdim. Bende çok çıplak resmi var! Mayosuyla denizde yüzerken. (Gülüyor.)

-Artık hayatta değil. Ama Demirel’i pek sevmiyormuşsunuz...

Sevmiyordum. O da kızardı zaten bana. Önünden geçerken bakardım ve çekmezdim. Yürüyüp giderdim!

-Ya Kenan Evren’i?

Onu da çektim. Yahu ben herkesi çektim. Bir Erdoğan’ı çekince olay oldu. Ne istiyorlar anlamıyorum!

-Özal’ı da çekmişsiniz.

Tabii. Severdim onu. Hepsini çektim, ya ben gazeteciyim, unutma! Mecburum çekmeye. Arşive koymak için, lazım olur.

-Türkiye’nin bugünkü halini nasıl görüyorsunuz? Eskiden mi iyiydi bugün mü?

Bugün bomb.k!

"Dünyanın en büyük haydutu devlettir"

-Ara Güler Vakfı’nı neden kapattınız?

Hepsi sükse için gelmiş. Adımdan istifade etmek istiyorlardı. Kapattım. Şimdi yeni bir iş yapıyoruz. Bu binayı (Tünel’de Ara Cafe’nin olduğu binayı kastediyor.) müze yapacağız. Yurtdışında çok meşhurum. Yani Erdoğan’dan daha meşhurum ben! (Gülüyor.) Öyle bir müze kurmalıyız ki içinde bizim kokumuz olsun. Burada nefes aldığımız hissedilsin. Müze yaşasın. Tabloları, fotoğrafları asmakla müzecilik olmaz. Müzecilik arşivdir.

-Kültür Bakanlığı destek veriyor mu müze projesine?

Aklın varsa devletle işe girmeyeceksin. O zaman batarsın. Devlet kendini ortak zanneder. Dünyanın en büyük haydudu devlettir. Ulan Türkiye’yi kim soymuştur? Ermenilerin tüm varlıklarının üstüne kim oturmuştur? Mezarlıkların yerini bile aldılar. Şimdi geri alıyorlar ama ne alıyorlar? 70 bin kayıtlı Ermeni vatandaş var. 800 bin de kayıtsız var. Neden? Kesime gönderirken çocukları ayırıp Müslüman yapmışlar, sonra da evlendirmişler. Anladın mı? Kayıtlar var, kati surette hepsi biliniyor. Ama hepsi aptallar. Ben aptallarla uğraşamam, vaktim yok!

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