Ara Güler Atina'da sergi açtı

T24-



''Türkiye'de ziyaret etmiyorlar, burada gelip etsinler'' ifadesini kullanan Güler, bundan önce de Atina'da 3, Selanik'de 4, Kavala'da da bir defa fotoğraflarını sergilediğini kaydetti.

Usta sanatçının 12 Mayıs-25 Temmuz arasındaki sergisinde 90 fotoğraf yer alıyor.