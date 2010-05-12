Ara Güler Atina'da sergi açtı

T24- Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Benaki Müzesi'nde bu akşam gerçekleştirilecek resmi açılış öncesinde yaptığı basın toplantısında, ''İstanbul ile Türkiye'nin gündemde olduğu bir dönemde burada sergi açmanın faydalı olduğu kanaatini taşıdığını'' belirtti.
''Türkiye'de ziyaret etmiyorlar, burada gelip etsinler'' ifadesini kullanan Güler, bundan önce de Atina'da 3, Selanik'de 4, Kavala'da da bir defa fotoğraflarını sergilediğini kaydetti.
Usta sanatçının 12 Mayıs-25 Temmuz arasındaki sergisinde 90 fotoğraf yer alıyor.