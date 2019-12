Ara Dinkjian yarın Aya İrini'de

19. yüzyılda ailesi Diyarbakır'dan Amerika'ya göç eden dünyaca ünlü ud virtüozu Ermeni Ara Dinkjian, engelliler yararına yapılacak hastane için 26 Eylülde Aya İrini'de sahne alacak.



Dinkjian, AA muhabirine, müziğe olan ilgisinin nasıl başladığını, müzik hayatını ve müziğe bakışını anlattı.



19. yüzyılın başlarında büyükbabasının Diyarbakır'dan ilk olarak Fransa'ya gittiğini, o dönemde küçük olan babasının, anne ve babasını erken yaşta kaybetmesi nedeniyle bir aile tarafından evlatlık edinildiğini dile getirdi.



Bu nedenle, niçin göç etmek zorunda kaldıklarını bilmeyen babasının daha sonra Amerika'ya gittiğini anlatan Dinkjian, kendisinin de 1958'de New Jersey'de dünyaya geldiğini kaydetti.



Diyarbakır'da akrabalarının bulunmadığını belirten Dinkjian, ilk defa 5 yıl önce Diyarbakır'a gittiğini söyledi.



Celal Güzelses ile büyüdü



Babasının müzikle uğraştığını ve bu nedenle müziğin sürekli icra edildiği bir aileye mensup olduğunu aktaran Dinkjian, çocukken babasına ait udu sürekli gizlice alarak çaldığını ve kendi kendine ud çalmayı öğrendiğini söyledi.



5 yaşındayken, çok sayıda kişinin karşısında darbuka çaldığını ve bunun ilk deneyimlerinden biri olduğunu kaydeden Dinkjian, müzik yaşamında Diyarbakırlı ses sanatçısı Celal Güzelses'in önemli bir yerinin olduğunu altını çizdi.



''Celal Güzelses'in taş plaklarını dinleyerek büyüdüm'' diyen Dinkjian, Güzelses'in müziğinin kalbine dokunduğunu ve kendisine ilham verdiğini belirtti.



Arto Tunç Boyacıyan ile ''Night ark'' isimli bir grup kurduğunu ve ''Avcı'' filminin müziklerini yaptığını belirten Dinkjian, Armenian in America (Amerika'da bir Ermeni) ve Peace On Earth (Dünyada Barış) albümlerinin bulunduğunu söyledi.



Dünyanın her yerinden dinleyici kitlesinin olduğunu ve hayranlarının bu nedenle kendisini şaşırttığını aktaran Dinkjian, Çin'den Endenozya'ya kadar birçok email aldığını, belirli bir dinleyici kitlesinin bulunmadığını ifade etti.



Türkiye'de daha önceden de konser verdiğini aktaran Dinkjian, 26 Eylül'de de Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) yararına bir konser vereceğini kaydetti.



En büyük hayali Diyarbakır'da konser vermek



Dinkjian, ''Bir tarafım Ermeni bir tarafım Amerikalı. Bu ikisi birbirinden besleniyor. Ben iki şeyim. Müzik yaparken Ermeni müziğinden, Anadolu ezgilerine veya Amerikan bluesa kadar her şeyden ilham alıyorum'' diye konuştu.



En büyük hayalinin Diyarbakır'da konser vermek olduğunu anlatan Dinkjian, ''Bu benim rüyam. Orada konser vermek özel bir şey. Orada konser verirsem evime dönmüş gibi hissedeceğim'' dedi.



Her zaman için müzisyen olmaktan gurur duyduğunu anlatan Dinjian, şunları ifade etti:

''Biz müziğimizle konuşuruz. Ben Türkçe bilmem, ama Türkçe bilen biriyle müzik aracılığıyla anında anlaşırım. Müziğin gücü dünyada barışı sağlamaya yetmeyecek. Çünkü başka kötü güçler var bizi ayırmaya çalışan. Müzik, bize bir arada ve ne kadar benzer olduğumuzu gösterir. Ama onlar bizi ayırmaya çalışıyorlar. Ben insanları Türk, Ermeni veya Amerikalı olduğuna göre ayırmıyorum. İnsan olarak değerlendiriyorum. Özgür olmak önemli bir şey. Doğrunun nereden geldiği çok önemli değil. Bazen aşağıdan bazen yukarıdan gelir. Müzikle bunu ifade etmeye çalışıyorum.''



''Kökler ve dallar'' konseri



Konserde Ara Dinkjian'a eşlik edecek Türk halk müziği sanatçısı Erdal Akkaya ise ''Kökler ve Dallar'' isimli konserle bu toprakların sesini ve ortak belliğini ortaya koyacaklarını aktardı.



Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenecek konserden elde edilecek gelirin TSD'nin, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılacak 500 yataklı yaşamevi projesine aktarılacağını söyleyen Akkaya, bu konserle Anadolu'dan dünyaya hoşgörü ve sevginin mesajını vereceklerini belirtti.



Akkaya, konserin verecekleri mesaja uygun olarak Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirileceğini kaydetti.