Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Ağustos Cuma günü, fuhuş çetesine yönelik Konya ve Adana'da eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 7'si kadın 21 kişi gözaltına alındı. Şebekenin elebaşı olduğu ileri sürülen 39 yaşındaki Celal Akdemir'in, Adana'da kızkardeşine ait güzellik salonuna gelen kadınları kandırıp, para karşılığında fuhuşa teşvik ettiği iddia edildi.



Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yaklaşık 100 polisin katıldığı operasyonda Adana'da üç ev, Konya'da 21 ev ve bir işyerinde arama yapıldı. Operasyonda 7'si kadın 21 kişi gözaltına alırken, ikisi kurusu sıkı olmak üzere ruhsatsız altı tabanca, bir döner bıçağı, bir `kama' tabir edilen bıçak, çok sayıda porno CD, 70 sim kart, 6.5 bin YTL ve çok sayıda kartvizit ele geçirildi. Şebekenin elebaşı olduğu ileri sürülen Celal Akdemir'in, Adana'da kız kardeşine ait güzellik salonuna gelen kadınları para karşılığında fuhuşa teşvik ettiği iddia edildi.





EVLİ KADINLAR DA VAR



Aralarında evlilerin de bulunduğu para karşılığında fuhuş yaptığı belirtilen kadınların, müşterilerine iç çamaşırlı kadın resimleri ve üzerinde `Ara beni, mutlu ederim seni', `Ara beni görüşelim' yazıları bulunan kartvizit dağıttığı belirtildi. Gözaltına alınan 21 şüpheli, sorgularının ardından bugün saat 07.30 sıralarında Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polis, şüphelilerin getirildiği sırada, hastane bahçesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kadınlardan birisinin, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, `Çekin, çekin, reklamımızı yapıyorsunuz' diye bağırması dikkat çekti. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edildi.



