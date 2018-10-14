‘AR-GE üssü BUTEKOM, iş dünyasına vizyon katıyor'

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 20. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BUTEKOM’un sektörlerin Ar-Ge yatırımlarına güç kattığını söyledi.

BTSO çatısı altında faaliyet gösteren 63 meslek komitesi genişletilmiş sektörel analiz toplantılarına devam ediyor. Metal alaşımlı ürünler ve bağlantı elemanları imalatı yapan firmaların yer aldığı 20. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı DOSAB’ta yer alan BUTEKOM’da düzenlendi. Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’ın yanı sıra Komite Başkanı İlker Özaslan, komite ve meclis üyeleri katıldı. Muhsin Koçaslan, Türkiye’de döviz kaynaklı finansal saldırıların panzehirinin katma değerli üretim ve ihracat olduğunu belirterek, “BTSO olarak projelerimizle firmaların dünya pazarlarıyla entegre hale gelmesini hedefliyoruz\" dedi.

AR-GE ÜSSÜ BUTEKOM

Muhsin Koçaslan, konuşmasında toplantıya ev sahipliği yapan BUTEKOM’un çalışmalarından da bahsetti. Tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik farklı alanda test yapabilme kapasitesi ile dikkat çeken BUTEKOM’da Türkiye’nin ilk Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi’nin yer aldığını dile getiren Koçaslan, merkezin test analiz ve muayene hizmetlerinden tekstil sektörünün yanı sıra farklı sektörlerden 250’ye yakın firmanın faydalandığına dikkati çekti. BUTEKOM’un 16 testten TÜRKAK tarafından TS EN ISO IEC 17025 kapsamında uluslararası laboratuvar akreditasyon belgesi aldığını hatırlatan Koçaslan, “Mükemmeliyet merkezlerimiz iş dünyamızın ‘teknoloji’ odaklı üretimi ve AR-GE çalışmalarına rehberlik ediyor. Sektör temsilcilerimizi, BUTEKOM’un hizmetlerinden ve imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum\" dedi.

VİZYON PROJE

20. Meslek Komitesi Başkanı İlker Özaslan, 20. Meslek Komitesi’nin yaklaşık 600’e yakın üyeye sahip olduğunu söyledi. Yeni dönemde komitenin ilk genişletilmiş sektörel analiz toplantısını BUTEKOM’da yapmanın önemli olduğuna dikkati çeken Özaslan, “Komite olarak üyelerimizin sorunlarına ve taleplerine yönelik adımlar atmaya devam ediyoruz. Odamızın vizyon projelerinden olan BUTEKOM’un ev sahipliğinde yaptığımız ilk toplantı iş dünyası için büyük avantaj. Kentimizin AR-GE yatırımlarını artıracak BUTEKOM’un iş dünyasına vizyon katacağına inanıyorum\" diye konuştu.



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