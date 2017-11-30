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Ekonomi

'Ar-Ge için şirketlere teşvik paketleri oluşturulmalı ve yaptırım getirilmeli' 

İSTANBUL, (DHA) - EKİM ayında dış ticaret açığı yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi

30 Kasım 2017 18:07

İSTANBUL, (DHA) - EKİM ayında dış ticaret açığı yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ökten, dış ticaret açığını kapatmak için katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelmemiz gerektiğini söyleyerek bunun için de şirketlere AR-GE yaptırımı ve teşvik paketlerinin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Dış ticaret açığındaki  yükselişin olumsuz etkilerinin döviz kuru, enflasyon, reel gelir, faiz gibi ana ekonomik parametrelerde gözlemlenmesi gerektiğini açıklayan Doç. Dr. Zeynep Ökten şunları söyledi:

\"Olumsuzlukların üzerinde konuşurken önemli olan çıkış noktalarını saptamak ve harekete geçmektir. Odaklanmamız gereken nokta ise uluslararası ticaretteki rekabet gücümüzü nasıl arttıracağımız olmalıdır. Bu konuda uzun süredir yapılmakta olan bazı çabalar olmakla birlikte istediğimiz noktaya ulaşamadığımızın göstergesi cari açığımızın büyümesidir.\"

“MUTLAKA MARKA YARATMALIYIZ”

Teknoloji üretmede istenilen noktada olunmadığını dile getiren Doç. Dr. Ökten şöyle konuştu:

\"İhracat kalemlerinde yüksek teknoloji imalat sanayi ürünleri payı yüzde 3,9’dur ve bu oran bize teknoloji üretmekte istediğimiz noktaya gelemediğimizi söylemektedir. Teknolojik ürünler katma değeri yüksek ürünlerdir. Ar-Ge çalışmaları konusunda şirketlere uygulanacak yaptırımlar ve teşvik paketleri oluşturulmalı, bu alanda çalışacak insan kapasitesi eğitimle desteklenmeli ve beşeri sermayenin kalitesi arttırılmalıdır. 

\"Diğer bir çıkış noktamız ise katma değeri yükseltecek olan markalar yaratmaktır. Marka yaratma fikrini oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak ihracattaki rekabet gücümüzü  artıracaktır. Türkiye üreten bir ülkedir ancak ürettiklerimizi uluslararası piyasadaki rekabete uygun olarak dönüştürmemiz gerekmektedir. Dönüşümü başlatırsak cari açığımızı hızla düşürebiliriz.\"

(FOTOĞRAF)

 

 

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