Aptal mısın oyunu için Apple'dan telefon

Türk yazılımcıların geliştirdiği uygulamalar ve oyunlar teknoloji devlerini etkilemeye başladı. Yerli yazılım şirketi olan Arox Bilişim’in geliştirdiği ‘Aptal mısın’ adındaki oyun, Apple’ı harekete geçirdi. ‘Aptal mısın’ uygulama mağazalarında ilk 15 günde 1 milyondan fazla indirilmesinden sonra Apple App Store’un Orta Doğu Müdürü Youssef Seffar, Arox Bilişim’e telefon açtı. Şirketin yöneticileriyle konuşan Seffar, oyunun farklı dillere çevrilmesini önerdi. Arox’un kurucu ortağı Sait Öksüz, oyunun kısa sürede popüler olduğunu söyleyerek, “Oyun üzerinde yaklaşık 6 ay çalıştık. Tüm ayrıntıları ince eleyip sık dokuduk. Bu da oyunun hızla popüler olmasını sağladı” dedi.

Ekip kurdu

Ahmet Can’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, App Store yöneticisinin oyunun özellikle Rusça ve Arapçaya çevrilmesini önerdiğini anlatan Öksüz, “Sadece Rusça ve Arapça dillerine çevrilmesi ‘Aptal mısın’ için yetmiyor. Bu yüzden ekibimize Rusça bilmesinin yanı sıra Rusya’da uzun süre yaşamış ve buranın kültürüne hakim olmuş kişileri de kattık “ dedi. Öksüz, oyunun global olarak başarılı olmasını hedeflediklerini söyleyerek, “Oyun iOS işletim sistemlerinde 400 bin, Android işletim sistemli cihazlardaysa 600 binden fazla indirildi. Oyun iOS işletim sistemlerinde 17 milyon, Android’lerdeyse aylık 26 milyon sayfa görüntüleme rakamını aştı” dedi. Öksüz’ün paylaştığı rakamlara göre Arox Bilişim, 72 iOS, 24 Android, 6 Blackberry ve 3 Windows Phone uygulaması geliştirdi. Bu uygulamalarsa 2 milyon tekil kullanıcı tarafından 3.5 milyon kez indirildi. Böylece Arox’un geliştirdiği uygulamalar, Türkiye’deki her 100 akıllı telefon kullanıcısından 20’sine ulaştı.

Padişah fermanı tablette

Mobil uygulamalar dışında interaktif sistemler geliştiren Arox Bilişim’in müzeler için sunduğu servisler de dikkat çekiyor. Gelecek aylarda Hatay’da açılacak mozaik müzesi için çalışmalarını sürdüren şirket, padişah fermanlarını ‘arttırılmış gerçeklik’ (augmented realty) teknolojisiyle tabletlere taşıyor. Buna olarak Arox Bilişim, Sakıp Sabancı Müzesi başta olmak üzere, aralarında Deniz, Bursa Tofaş Saat Müzesi, Topkapı Sarayı için interaktif sistem geliştiriyor.