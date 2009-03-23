'APS Vali' merkeze alınıyor

CHP lideri Deniz Baykal'ın "AKP ile gelenler APS ile giderler" sözlerine, "Baykal da APS ile gider" yanıtını veren Aydın Valisi Mustafa Malay merkeze alınıyor. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili kararnameyi Başbakanlığa gönderdi.





İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Aydın Valisi Malay'ın merkeze alınmak için yaptığı başvurunun işleme konulduğunu ve bu konuda hazırlanan kararnamenin Başbakanlığa sevk edildiğini söyledi.



Kararname Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılacak, daha sonra Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.



Ne demişti?



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın ziyareti öncesi "bürokratları mitinge davet ettiği" yolundaki iddialar nedeniyle eleştirilen Aydın Valisi Mustafa Malay, hakkında eleştirilerde bulunan köşe yazarlarını ispata davet ederken, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "AKP ile gelenler APS ile giderler" sözlerine de yanıt vermişti: "Baykal da APS ile gider."



CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Valiler, genel müdürler, daire müdürleri, herkes aklını başına alsın. Türkiye'de (Ben sırtımı AKP'ye, Başbakan'a dayadım) diye kimse güvenmesin. AKP ile gelenler APS ile giderler" şeklindeki sözleri üzerine Malay, "Bu çok komik. Valilerin nasıl gelip gideceği bellidir. Hiçbir Vali, APS ile gitmez. Devleti bu kadar yıpratan, halkının değerleri ile ters düşen kişiye, bu millet, Valisini APS ile gönderme yetkisi verir mi? Kesinlikle vermez. Ama ben de ona cevap vermek istiyorum. Öyle zannediyorum ki kendi partisi veya halk, Sayın Baykal'ı APS ile gönderecektir" demişti.



Hükümetten tek tepki Şahin'den



Baykal ile Malay arasındaki APS polemiğine hükümetten sadece Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin tepki göstermiş, "Vali Malay maksadını aştı" demişti.