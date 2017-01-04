Apronda linç Meclis gündeminde: Yolcuların linç girişimine uğraması nasıl engellenecek?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, KKTC’den sınır dışı edildikten sonra Atatürk Havalimanı’nda sivillerin girmesi yasak olan ve ancak özel bir kart ile giriş yapılabilen bir alanda yanında polislerin olmasına rağmen linç girişimine maruz kalan Barbaros Şansal’ı Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, “Bundan sonra benzer olaylar yaşanmaması ve gelen-giden yolcuların linç girişimine, saldırıya vb. uğramaması nasıl engellenecektir?” diye sordu.

Tanrıkulu’nun Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

1. Atatürk Havalimanı’nda uçak daha “apron”dayken, Mülki İdare Amirliğince “apron”a giriş ve çıkışlar süreli ve süresiz uygun görülen personel (daimi giriş kartına sahip personel hariç) veya araçlar için gerekli kart, belge veya plakalar ile ilgili “Yönerge esasları” doğrultusunda belirlenmişken, personel olmayan ancak “aprona” girişine izin verilenler kimlerdir?

2. Atatürk Havalimanında “apron”da 2 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen linç girişiminde bulunan kişiler kimlerdir? Bu kişilerin “apron”a kadar girişi kim ya da kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleşmiştir?

3. Atatürk Havalimanında “apron”da linç girişiminde bulunlar hakkında ne tür yasal işlem yapılmıştır ya da yapılacaktır?

4. Atatürk Havalimanında “apron”da linç girişiminde bulunlar arasında, Atatürk Havalimanının çeşitli birimlerinde görevli olan personelin de olduğu iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, bu kişiler kimlerdir ve Atatürk Havalimanında hangi birimlerde görev yapmaktadır?

5. İlgili personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

6. İddialar ile ilgili olarak, kamera görüntüleri incelenecek midir ve bu kamera görüntüleri kamuoyu ile paylaşılacak mıdır?

7. Bu tür yaşanan olaylar, Uluslararası Uçuş Güvenliğini ihlal etmemekte midir?

8. Bundan sonra benzer olaylar yaşanmaması ve gelen-giden yolcuların linç girişimine, saldırıya vb. uğramaması nasıl engellenecektir?