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Politika

Apronda feci kaza

Atatürk Havalimanı’nda buzlanan zeminde kayarak düşen Çelebi Hava Servisinde güvenlik...

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Atatürk Havalimanı’nda buzlanan zeminde kayarak düşen Çelebi Hava Servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Merve Alaçayır’ın üzerinden uçaklarda buzlanmayı önleyici de-iceing aracı geçti. Merve Alaçayır, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Çelebi Hava Servisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Merve Alaçayır, bugün saat 08.00 sıralarında sabah kahvaltısını yaptığı yemekhaneden çıktıktan sonra zemindeki buzu fark etmedi ve kayarak yere düştü. Aynı anda Çelebi Hava Servisi’nin garajından çıkan ve uçaklardaki buzlanmayı önlemek için çözücü sıvı taşıyan de iceing aracının sürücüsü Merve Alaçayır’ı fark etmedi ve üstünden geçti. Ağır yaralanan Merve Alaçayır bir ambulansla Yeşilköy’deki İnternational Hospital’a kaldırıldı.

Hastane yetkilileri yaptıkları açıklamada, Merve Alaçayır’ın durumunun ciddi olduğunu ve bacaklarının ezildiğini, karın bölgesinde de zedelenme olduğunu belirttiler. Olayı duyan Merve Alaçayır’ın mesai arkadaşları kan vermek üzere hastaneye gitti. Bu arada olayla ilgili olarak araç şoförü gözaltına alındı.



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