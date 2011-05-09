April Yayıncılık'tan 3 harika kitap!

T24 - April Yayıncılık mayıs ayında üç yeni kitapla okurlarıyla buluşuyor. Bu kitaplar; Ölümlüler Uyurken, Meraklılar, ve Ambulansla Dünya Turu...

İşte sizler için o kitapların kısa kısa özeti:





KURT VONNEGUT - ÖLÜMLÜLER UYURKEN





İnsanlar ve makineler, sanat ve zanaat; servet, şöhret ve aşk ideallerinin sıradan yaşamlarda nasıl da garip virajlara neden olduğu üstüne öyküler bunlar. Buldozerler, greyderler ve asfalt sericilerden oluşan bir orduyu yöneterek yollar inşa eden bir adam, zamanını minyatür trenleriyle oynayarak çarçur ediyor—ta ki hayatındaki kadın hayallerindeki bu dünyayı yerle bir edinceye kadar. Stenografi havuzunda kısılıp kalmış hayalperest bir genç kız, kaçak bir soyguncudan gelen ses bandıyla ilginç bir teklif alıyor. Huysuz bir gazeteci Noel aydınlatmalarını değerlendirecek komitede zorla jüri üyesi yapılınca, önce şatafatlı yaşamıyla şüpheleri üstüne çeken eski bir hükümlüyle, sonra da bir mucizeyle karşılaşıyor. Yaşamını kocasından kalan domuz çiftliğinde sürdüren dul bir kadın, Schenectady’de yaşayan bir adamdan “ruhun o tanımlanamaz tatlı sızıları” ile ilgili esrarlı, beklenmedik mektuplar almaya başlıyor. Yüz yüze tanışmak için gittiğinde, acaba neyle karşılaşacak?





RICHARD BACH - MERAKLILAR



Oz Krallığı’nı çocukken gezdim, on dört kitabın hepsini okudum. Karakterlere ve maceraların geçtiği efsunlu ülkelere âşık oldum.

“Gerçek mi anne? Oz gerçek mi?”

Bütün anneler gibi yanıtlardı, bazen o tek cümle bir ömür sürerdi: “Yazarın zihninde gerçekti, şimdi de senin zihninde gerçek.”

O zamanlar zihnimdekileri nasıl soracağımı bilemediğimden, sonraki yarım yüzyılı sorularımı netleştirmeye çalışarak geçirdim: Eğer Oz zihnimdeyse, ona zarar verebilirler mi?

Dünya da mı zihnimizde?

Ya kendimizle ilgili gördüklerimiz, sadece düşüncelerimizin bir yansımasıysa?

Düşüncemizi değiştirmeye karar verdiğimizde dışarıya ne yansır?

İçinde kötülük, savaş ve suç barındırmayan yeni bir kültür filizlenirse diye düşündüm bulunduğum yerden ayrılırken, ne olur?

Yıkmak için boşa harcadığımız bunca enerjiyle neler yapılırdı?

En karanlık yanlışları değil de en yüce doğruları seçtiğimiz bir dünyada yaşamak nasıl bir his olurdu, sürekli birbirimizi aşağı çekmek yerine yüceltmeye çalışsaydık?

Böyle bir uygarlık nasıl başlar, nereye gider?

Böylece Meraklılar doğdu, tek bir kişinin bir hareketiyle yön değiştiren lanetli bir uygarlığın hikâyesi.





MELİDA TÜZÜNOĞLU - AMBULANSLA DÜNYA TURU



April Yayıncılık Mayıs ayında Melida Tüzünoğlu imzalı Ambulansla Dünya Turu adlı etkileyici kitabı okuyucularla buluşturuyor. "Dünyaya yeni bir yazar geldi, beraberinde yeni bir dil getirdi." diyor Gündüz Vassaf. Deneysel üslubu, farklı tarzı ve yoğun anlatımıyla Türk Edebiyatı'na yeni bir soluk getireceğe benzeyen Melida Tüzünoğlu, kadın gözünden insanlık hallerini sorguluyor. Kitabın başlangıcı devamı ile ilgili de önemli ipuçları barındırıyor: Düseldorf havaalanına hava almaya gitmiştik. İki kişiydik. Birimizin turuncu saçları ve çilleri, öbürümüzün güzel yüzü ve seçimleri vardı. Birimiz kadın, birimiz erkektik. Birimiz uçakla dünyanın öbür ucuna, birimiz en fazla ortasına gidebilmiştik.Dünyanın öbür ucuna gidebilenin bir erkek, ortasında kalakalanın bir kadın olduğunu tahmin ettin, değil mi?



Türkiye'de henüz canlanmaya başlayan çağdaş edebiyatın en çarpıcı ve muhtemelen en çok tartışılacak romanlarından biri olma yolunda Ambulansla Dünya Turu. Klasik metinlere karşı duruşu, görsel dili ve performatif bir yazı biçimini benimsemesiyle hem edebi, hem sanatsal hem de sosyolojik çağrışımlar taşıyan bir kitap. Doğu batı arasındaki uyum ve uyumsuzluğu tartışma biçimiyle kitap meraklılarını kitapçılarda bekliyor.



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