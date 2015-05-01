'Apple'ın yeni ürünü çalındı' iddiası

Gasp edilen Apple çalışanın çalınan çantasının içinde yeni iPad modelinin prototipinin olduğu iddia ediliyor.

Geliştirdiği ürünlerin lansmana kadar gizli kalması için yoğun çaba harcayan Apple'ın başı bir çalışanı yüzünden epey ağrıyacak gibi.

Apple'ın yeni iPad modelini yanında taşıyan bir çalışanının bu modeli California eyaletinde gittiği bir evde çaldırdığı iddia ediliyor.

İddiaya göre, adı açıklanmayan Apple çalışanı ile internet üzerinden tanışan ve adamı evine davet eden Katherine Stump, talihsiz adama tuzak kurdu. Apple çalışanı eve geldiği sırada Stump'ın erkek arkadaşı tarafından bayıltıldı. Daha sonra ikili talihsiz adamı ıssız bir bölgeye bıraktı.

Polisin Alexander Nejat ve Katherine Stump'ı gözaltına almasının ardından kayıp para bulunurken iPad'e ulaşılamadı.

Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, çalınan iPad modelinin Apple'ın yeni ürününün prototipi olup olmadığına dair bir bilgiye ulaşmadıklarını duyurdu.

Çalınan ve polis tarafından bulunamayan cihazın yeni iPad olması durumunda ürün hakkında kısa süre içinde yeni bilgilerle karşılaşabiliriz.

Basına yansıyan olayın ardında Apple'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.