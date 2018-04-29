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BBC Türkçe

Apple'ın yeni tasarımı 'baş ağrıtıyor': Yeni binada çalışanlar cam duvar mağduru

Apple çalışanları, şirketin California'daki yeni genel merkezinin cam tasarımına alışmakta zorlanıyor. Cupertino'daki genel merkez cam ile çevrili bir 'uzay gemisi' şeklinde tasarlanmıştı. Ancak sürekli cam duvara çarpan çalışanların hafif yaralandığı bel

29 Nisan 2018 20:30

Teknoloji devi Apple'ın ABD'de yer alan California eyaletindeki yeni genel merkezinin cam tasarımı çalışanların başına iş açtı.

Cupertino şehrinde bulunan genel merkez cam ile çevrili bir 'uzay gemisi' şeklinde tasarlanmıştı.

Amerikan medyasında çıkan son haberler ise çalışanların sürekli cam duvarlara çarptığını, bu yüzden ufak yaralanmaların gerçekleştiğini kaleme aldı.

Bloomberg'in haberine göre cam duvarlara çarptığı için henüz hastaneye kaldırılan bir çalışan olmazken, bazı çalışanların başlarında ufak kesikler oluştu.

Özellikle çalışanların ellerinde Apple'ın akıllı telefonu iPhone ile yürümelerinin dikkatlerini dağıttığı ve cam duvarlara çarpmalarına yol açtığı vurgulandı.

Bazı duvarlara dikkat çekmek için Post-it (yapışkanlı notlar) yapıştırıldığı, ancak daha sonra bu kağıtların tasarımı bozduğu gerekçesiyle kaldırıldığı aktarıldı.

Bloomberg'e konuşan bir çalışan, çalışanların dikkatini çekmek için duvarlara başka uyarı işaretlerinin konduğunu söyledi.

Apple Park adı verilen bina geçtiğimiz yıl açılmıştı.

Ancak çalışanların çoğu bu yıl başından itibaren binaya taşınıyor.

Binanın tasarımı, şirketin 2011 yılında hayatını kaybeden kurucusu Steve Jobs'ın vizyonundan esinleniyor.

Jobs, açılacak yeni binayı yıllar önce 'yere inmiş bir uzay aracı' olarak hayal etmiş ve camdan tasarlanmasını istemişti.

Binanın tasarımı ise ünlü mimar Norman Foster'a ait.

Binanın 13 bin çalışana ev sahipliği yapması bekleniyor.

Binada gerçekleşen iş kazalarıyla ilgili Apple sözcüsü bir yorumda bulunmadı.

Apple daha önce de binalarının tasarımı yüzünden zor anlar yaşamıştı.

2011 yılında 83 yaşındaki Evelyn Paswall adlı bir müşteri Apple mağazasının camdan duvarlarına çarparak burnunu kırmış, bunun üzerine dava açmıştı.

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