Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 8 bugün geliyor

iOS 8 bu akşam TSİ 20.00 sularında tüm dünya genelinde iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulacak. Peki iOS 8 ile birlikte kullanıcıları yeni ne bekliyor?

Geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni iPhone 6 modelleriyle en büyük ekranlı akıllı telefon modellerini tanıtan Apple, yeni işletim sistemini bugün kullanıcılara sunuyor. Önemli değişikliklerin yapıldığı iOS 8’de en dikkat çeken özellik ise mesajlar bölümünün artık Türkçe anlayabilmesi oldu. Yeni işletim sisteminde mesajlar kısmındaki mikrofon tuşuna basan kullanıcılar, Türkçe konuşarak mesaj gönderebilecek. Başka bir deyişle artık iPhone dokunmadan iletişim kurulabilecek. Türkçe Siri’den bir önceki adım olarak görülen bu yenilikte, yazının yanı sıra fotoğraf ve video gibi içerikler de sesli olarak yollanabilecek.

Şarj için çözüm

Hürriyet’ten Ahmet Can’ın haberine göre, yeni işletim sisteminde dikkat çeken diğer bir özellik şarj kullanımına yönelik oldu. Android işletim sistemlerinde daha önce yer alan benzer bir özellikle, en fazla şarj harcayan uygulamalar kullanıcılara gösterilecek. Ayarlardan ulaşılabilecek bu özellik sayesinde kullanıcılar, en fazla şarj yiyen uygulamaları direkt olarak kapatabilecek. Böylece iPhone’ların şarj ömründen şikayet eden kullanıcılar, biraz da olsa rahatlatacak. Şarj için eklenen yeniliklere parlaklık ayarı da eklendi. Ayarlar bölümünde ekranın üzerine basılı tutun kullanıcılar daha kolay bir şekilde parlaklık ayarını yapabilecek.

Fotoroman yapacak

iOS 8’de iCloud’a yeni özellikler gelecek. Aile paylaşımı (Family Sharing) adındaki yeni özellik sayesinde aile bireylerinin hesapları tanımlanacak. Bu işlemden sonra iCloud hesaplarına gönderilen fotoğraflar, uygulamalar veya videolar, tüm aile bireyleri tarafından görüntülenebilecek. Apple’ın yeni mobil işletim sisteminde kameralara yeni özellikler ekleniyor. Bu özelliklerin başında kullanıcıların fotoroman yapmasını sağlayan ve son dönemlerde trend olan ‘Time-Lapse’ geliyor. Fotoğrafları video formatına çeviren Time-Lapse ile ardı arkasına çekilen fotoğraf kareleriyle fotoroman oluşturabilmek mümkün. Bunun yanı sıra iPhone kullanıcılarının kamera özellikleri arasında şikayet ettiği zamanlama özelliği de iOS 8 ile beraber gelecek. Fotoğraf çekimi sırasında zamanlamayı kuran kullanıcılar, bu zamanı yanıp sönen flaş ışığıyla takip edebilecek. Ayrıca fotoğraf ayarlarına giren kullanıcılar, filtreler ekleyebilecek ve ışık ayarı yapabilecek. Öte yandan yeni iOS 8’de yer alacak ‘Health Center’ (Sağlık Merkezi) uygulamasıyla spor, yakılan kalori ve uyku düzeni gibi günlük aktiviteler takip edilebilecek.

iOS 8 nasıl yüklenir?

Apple’ın yeni işletim sistemi iOS 8’i yüklemenin iki farklı yolu bulunuyor. Bu yollardan biri Wi-Fi üzerinden iOS 8’i yüklemek. Wi-Fi ile akıllı cihazlarını güncellemek isteyenler, bu cihazlarını şarja da takması gerekiyor. iOS 8’i yüklemenin diğer bir yoluysa bilgisayar. Akıllı cihazını bilgisayarına bağlayan kullanıcılar, ekrana gelecek ‘güncelle’ düğmesine basarak, Apple cihazını güncelleyebilecek.

iOS 8'i yüklemeden önce dikkat

Yeni mobil işletim sistemini akıllı cihazlarına yüklemek isteyen kullanıcıların, öncelikli olarak cihazlarını yedeklediklerinden emin olmalı. Bunun için güncelleme yapılacak cihazın iCloud hesabıyla eşleştirilmesi gerekiyor. Yedekleme işlemi bilgisayarlarla da yapılabiliyor. iOS 8’i yüklemeden önce akıllı telefon veya tabletin bilgisayara bağlanması ve iTunes ile eş zamanlanması gerekiyor. Böylece telefonunuzdaki fotoğraflar, rehber veya uygulamalar gibi birçok kişisel içerik yeni işletim sistemine direkt olarak aktarılabiliyor.

Hangi cihazlara iOS 8 yüklenebilecek

- iPhone 4

- iPhone 4S

- IPhone 5

- iPhone 5S

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPad Mini

- iPad Mini 2

- iPad 2

- iPad 3

- iPad 4

- iPad Air