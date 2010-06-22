Apple'ın yeni işletim sistemi: iOS4

T24- Apple, iPhone ve yeni nesil iPod Touch’larda çalışacak yeni işletim sistemi iOS4’ü açıkladı. Sistemin sahip olduğu yenilikler, iPhone 3GS’lerde tümüyle, iPhone 3G ile ikinci ve üçüncü nesil nesil iPod Touch’larda kısmen çalışacak.



Ücretsiz yüklenebilen yeni sistemdeki iki büyük yenilik, çoklu görev (multitasking) özelliğiyle ana ekrandaki uygulamaların klasörlerde toplanabilmesi. Ancak çoklu görev özelliği sadece iPhone 3GS’lerde ve üçüncü nesil iPod Touch’larda çalışacak.

iOS4’teki temel yenilikler şunlar:

Çoklu görev: Bazıları hariç tüm uygulamaları aynı anda bir diğeriyle birlikte (geri planda) çalışır durumda tutam şansı. Böylece iki uygulama arasında, hiç birini kapama zorunda kalmadan, zaplamak mümkün.







Klasör: Ana ekranda dizili uygulama ikonlarını artık konu veya işlevlerine göre grup klasörlerinde toplamam mümkün. Bir klasör yaratmak için bir uygulamanın ikonunu ilgili bir başka ıuygulamanın üstüne sürükleyip bırakmak kafi. Böylece yeni klasör yaratılıyor ve diğer uygulamalar içeri sürüklenebiliyor.





Video odaklama: Fotoğraf çekerken kadrajda odaklanmak istenen nesnenin üstüne tıklandığında odaklayan mekanizma, artık video çekiminde de var. Yani video çekimi yaparken otomatik odaklama yerine farklı bir noktaya odaklanmak için ekranda onun üstüne parmakla tıklamak gerekiyor.