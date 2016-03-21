Apple yeni telefonunu tanıttı; iPhone SE'de hangi özellikler var?

Apple'ın yeni telefonu iPhone SE başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıtmaya saat 19.00'da başladığı program sona erdi. Programda iOS 9.3 güncellemesinin bu gece yayınlanacağı açıklandı. iPhoneSE ve yeni iPadPro 31 Mart'ta satışa çıkacak. iOS 9.3 ise bugün yayınlanacak.

Sosyalmedya.co'nun haberine göre, iPhone SE’nin teknik özellikleri ve fiyatı bugün belli oldu. Apple’ın bugün yaptığı etkinlikte tanıtılan iPhone SE 4 inç ekrana sahip.

Tim Cook iPhone SE’yi aileye katılan yeni üye olarak tanımladı. 30 milyon üstünde insanın 4 inç boyutlu iPhone modellerini satın aldığını belirten Jos, telefonun alüminyum dizayn, paslanmaz çelikten Apple logosuna sahip olduğun söyledi. Ve ürünü en güçlü 4 inç telefon olarak tanıttı.

iPhone SE‘de yeni nesil 64-bit A9 işlemci kullanıldı. M9 hareket çipi 5s’den iki kat güçlü. Bunun yanı sıra M9 hareket sensörü sürekli açık ve Siri’ye bunu aktarabiliyor.

12 megapiksel kamerası,True Tone, retina flaşa sahip. Kameranın panaroma modu, ağır çekimi ve live photo özelliği de mevcut.

Ön kamera normalden 3 kat daha harlı olan flaşla birlikte geliyor. Üstelik 4K video da çekerek, çekilenleri iMovie ile de işlenebiliyor. Ve yüzde 50 daha az 5S’den. Yüksek hzlı wifi da sahip.

iPhone 5S’den yüzde 50 daha hızlı olan iPhone SE’nin Touch ID ve Apple Pay’ de sahip olduğunu belirtelim. Bu özellikler için cihazda NFC güvenlik modeli yer alıyor.

16GB’lık iPhone SE ABD’de $399’a satışa sunulacak ve 64GB’lık olanı ise $499’a satılacak. Türkiye fiyatı henüz belli değil.