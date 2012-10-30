Apple'ın yazılım müdürü kovuldu!

Apple’ın yazılım müdürü ve iOS biriminin başkan yardımcısı Scott Forstall, Apple Maps’te yaşanan sorunlar nedeniyle özür dilemeyi reddedince, şirketle olan bağının kesilmesine karar verildi. Forstall, Steve Jobs'a en yakın isim olarak biliniyordu.



Apple’da yazılım depremi yaşanıyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, Apple’ın bir yıl önce hayatını kaybeden efsane CEO’su Steve Jobs’ın yerini doldurması için en büyük adaylardan biri olarak gösterilen Scott Forstall, şirketten kovuldu.

New York Times’ın onayladığı bilgiye göre, Forstall ile Apple’ın perakende müdürü John Browett’da şirketle olan bağını kesecek. Ancak Browett’ın kovulmasının Forstall ile bağlantısı olmadığı belirtildi. Forstall'ın 2013'te şirketi terk edeceği bilgisi verildi.

Wall Street Journal, her ne kadar Apple’ın önde gelen yüzlerinden biri olsa da, Forstall’ın şirket kültürüyle bağdaşmakta her zaman sorun yaşadığını belirtti. Gazete, Forstall’ın şirketi terk edecek olmasının, Apple yönetiminde değişim yaşanan döneme denk geldiğine dikkat çekti.



'Apple yönetiminde kazan kaynıyor'



Apple’ın yönetim kadrosunda tansiyonun yüksek olduğunu vurgulayan Wall Street Journal, üst düzey yöneticilerin bir süreden beri Forstall hakkında şikayette bulunduğunu, mobil yazılım şefinin yeterince işbirliği göstermediğini belirttikleri ifade etti. Apple yönetimini rahatsız eden bir diğer husus, Forstall’ın, Steve Jobs ile olan yakınlığından yararlanmaya çalışması olduğu ifade edildi.

Fosrtall, kısa bir süre önce iOS işletim sisteminde çalışan yazılım geliştiricilere bir e-posta atarak, “ekibin mobil yazılım alanında büyük fikirler üzerinde yeterince çalışmadığını’ söylemişti. Forstall’ın ekibini gereken rekabet için yeterince çalışmamakla eleştirmesinin, bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.



Jobs'a en yakın isimdi



Apple, Forstall’ın 2013’te yerini Craig Federighi’ye bırakacağını açıkladı. Federighi, getireleceği pozisyonda iOS ve OS X birimlerinden sorumlu olacak.

Apple’ın iPad ve iPhone ürünleri için yıllardır geliştirilen yazılım ve uygulamalarda büyük çabası geçen Forstall, hayatta olduğu dönemde Steve Jobs’a en yakın isim olarak kabul ediliyordu. Jobs’ın ölümünün ardından şirkette ayrılıklara neden olmak ve egosunu öne çıkarmakla suçlanan Forstall, iOS 6’nın harita uygulaması başta olmak üzere uygulamalarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle işinden oldu.

Apple’ın en son işten çıkarmaları, mobil yazılım ve perakende alanında yapmak istediği değişim kapsamında gerçekleştirdiği düşünülüyor. New York Times, yönetimde yapılan değişikliklerle, şirketteki ayrı birimlerin birbirleriyle daha koordineli çalışmasının amaçlandığını ifade etti.