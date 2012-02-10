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Dünya

Apple'ın tablet bilgisayarı iPad3'e ait fotoğraflar internete sızdı

Apple'ın ABD'de Mart ayında piyasaya sürmesi beklenen tablet bilgisayarı iPad3'e ait fotoğraflar internete sızdı.

10 Şubat 2012 19:44

 

T24 - Apple'ın ABD'de Mart ayında piyasaya sürmesi beklenen tablet bilgisayarı iPad3'e ait fotoğraflar internete sızdı.
 
ntvmsnbc'nin haberine göre; RepairLabs sitesi tarafından dün yayımlanan fotoğraflar, Apple’ın yeni tablet bilgiyararının arkalığına ait. RepairLabs, eline geçen fotoğraflarla ipad2 ve iPad3’ün arkalıklarını karşılaştırdı ve yaşanacak değişiklikler hakkında ilk ipuçlarını elde etti. 
 
Analistler, arka kısmın tasarımını incelediğinde, iPad3’ün bir önceki modeline göre daha büyük bir bataryaya, farklı bir kameraya ve şekli daha değişik bir mantıksal çevrim kartına (Macintosh’un anakart için kullandığı terim) sahip olacağını düşünüyor. Ayrıca, iPad3’ün büyük ihtimalle farklı bir LCD ekranı bulunduracağı düşünülüyor. 
 
Yeni özellikler neler 
 
BGR sitesi, geçtiğimiz hafta iPad3’e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayımlamış ve buradan yola çıkarak yeni tabletin sahip olacağı donanımlara yönelik tahminler yürütmüştü. Buna göre, iPad3 işlem ve oyun oynanabilirliğini artıracak yeni bir GPU (grafik işlemci ünitesi) ve A6 CPU (merkezi işlem birimi) kullanacak. 
 
iPad3 hakkındaki en büyük beklentilerden biri, piksel çözünürlüğünün mevcut modelin iki katı, yani 2048x1536 olacağı. Aynı zamanda A6 işlemcisinin çift çekirdekli olması, böylece işlem gücünde önemli bir artış sağlaması düşünülüyor. 
 
Bazı analistler, yeni iPad’in mevcut modele kıyasla 2 milimetre daha ince olacağını öne sürse de, bu iddiayı güçlendiren bir bilgi elde edilmiş değil. iPad3’ün, ABD’de Mart ayının ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. iPad2, 2 Mart 2011 tarihinde piyasaya sürülmüş, nakliyatı 11 Mart’ta başlamıştı.
 
 
 

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