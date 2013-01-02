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Dünya

Apple'ın Paris'teki mağazası soyuldu

Apple’ın Paris’teki mağazası, silahlı kişiler tarafından soyuldu

02 Ocak 2013 14:17

Apple’ın Paris’teki şubesi, yılbaşı arefesinde silahlı kişiler tarafından soyuldu. Fransız polisi, hırsızların yaklaşık 1.5 milyon dolar değerinde mal kaçırdığını belirtti.

ABD’li elektronik devi Apple’ın Paris’teki mağazası, silahlı kişiler tarafından soyuldu. Hırsızların, Apple Store’a personel çıkışından girdiği belirtildi. Hırsızların, bir çalışan binadan çıktığı esnada içeri zorla giriş yaptığı öğrenildi.

İngiliz Telegraph gazetesinin verdiği bilgiye göre, maskeli soyguncular yerel saatle 21.00’da, yani mağazanın kapanışından üç saat sonra Paris'in merkezindeki Apple Store’a silahlı baskın düzenledi. Binadan çıktığı esnada hırsızların müdahalesine maruz kalan çalışanın hafif yaralı olduğu belirtildi.

ABD’nin Wall Street Journal gazetesinin verdiği bilgiye göre, bir personelin yanı sıra bir güvenlik görevlisi de hırsızlar tarafından etkisiz hale getirildi. Gazete, maskeli soyguncuların iki, Telegraph ise 4-5 kişi olduğunu öne sürdü.

Apple Store’un içine girdikten sonra teşhir ürünlerine elini sürmeyen hırsızlar, koliler içinde bulunan malları kamyona yükledi. Yaklaşık 40 dakika süren soygunda yaklaşık 1.32 milyon dolarlık ürün çalındığı tahmin ediliyor.

CNET, çalınan malın değerinin daha yüksek olabileceğini ancak kesinlik kazanmadığını belirtti.

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