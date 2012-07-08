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Bilim / Teknoloji

Apple'ın online uygulama mağazasına virüs sızdı

Apple'ın uygulama mağazasına giren programlar arasındaki data hattı üzerinden arama yapılmasını sağlayan uygulamada virüs tespit edildi.

08 Temmuz 2012 09:17

Apple'ın gerek bilgisayar gerekse cep telefonu ve tablet tarafında hızlı çıkışının en önemli sebeplerinin biri olan güvenlik tarafındaki iddiası önceki gün App Store adlı uygulama mağazasında ortaya çıkan güvenlik açığı sonrası sorgulanmaya başladı.

Milliyet'in haberine göre, Apple'ın merkezindeki güvenlik birimleri tarafından üst seviyede kontrollerden sonra uygulama mağazasına giren programlar arasında bulunan "Find&Call" adlı data hattı üzerinden arama yapılmasını sağlayan uygulamada virüs tespit edildi. Programlarını cep telefonlarına yükleyen iPhone kullanıcılarının bilgisi olmadan aktive olan virüsün cihazın içindeki tüm bilgileri ele geçirdiği hatta telefondaki kontak kişilere spam gönderdiği artaya çıktı.
 
Rusya merkezli Kaspersky Lab tarafından yapılan bu uyarı sonrası Apple uygulamanın yüklenmesine son verdi. Bu arada aynı uygulamanın Google'ın mağazasındaki programı da yayından kaldırıldı

Find&Call uygulaması cep telefonu kullanıcılarının birbirleriyle data hattı üzerinden çok düşük maliyetle telefon görüşmesi yapmasına aracılık ediyor. Bu program haziran ayının ortasından bu yana App Store mağazasında bulunuyordu ve binlerce iPhone kullanıcısı tarafından yüklendi.

 

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