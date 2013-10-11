Apple’ın Mac satışları düşüyor

ABD’li elektronik devi Apple’ın kişisel bilgisayar satışlarının azaldığı belirtildi. Mac satışları, küresel alanda 2013’ün ikinci ve üçüncü çeyreklerinde düşüş yaşarken, iPad’in bu düşüşte rol oynadığı belirtildi.



Apple’ın PC satışları, 2013’te düşüşe geçti. Gartner araştırma şirketinin verilerine göre, üçüncü çeyrekteki satışlar, bir yıl önce aynı döneme oranla yüzde 2.3 azaldı. Gartner, satışların ikinci çeyrekte de yüzde 6 azaldığını belirtti.

Analist Mikako Kitagawa, ‘tüketicilerin günlük işlemleri için tablet bilgisayarlara yöneldiğini, Apple’ın birçok PC üreticisiyle aynı durumla karşı karşıya olduğunu’ ifade etti.

ABD’de PC satışlarının üçüncü çeyrekte yüzde 3.5 arttığına dikkat çeken Kitagawa, buna rağmen iPad’in Mac bilgisayarlarının başarısını baltaladığını söyledi.

Kitagawa, Apple’ın yaşadığı düşüşte yüksek fiyat etiketinin de rol oynadığını belirtti.



PC satışları düşmeye devam ediyor



Küresel PC sektörü, 2013’ün üçüncü çeyreğiyle beraber üst üste altıncı mali dönemde de düşüş yaşadı. Üçüncü çeyrekte satışlar yüzde 8.6 azaldı.

Öte yandan ABD’li üreticiler HP ve Dell, satışlarını sırasıyla yüzde 4.5 ve 3 artırma başarısı gösterdi. İki şirket, üçüncü mali dönemde toplam 7.7 milyona çıkardı.

Apple’ın küresek Mac satışları ise üçüncü çeyrekte 3.8 milyon oldu. Bir yıl önce aynı dönemde bu rakam 4 milyondu.

Apple, dördüncü dönem mali tablosunu 28 Ekim’de açıklayacak.