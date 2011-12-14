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Ekonomi

Apple'ın kuruluş sözleşmesi 1,6 milyon dolara satıldı ANKARA (A.A)

14 Aralık 2011 12:30

-Apple'ın kuruluş sözleşmesi 1,6 milyon dolara satıldı ANKARA (A.A) - 14.12.2011 - Amerikan bilişim şirketi Apple'ın ilk kuruluş sözleşmesi açık artırmada yaklaşık 1,6 milyon dolara satıldı. Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırmada, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne arasında 1 Nisan 1976'da imzalanan ortaklık anlaşmasının metni 1,594 bin 500 dolara (yaklaşık 2,99 milyon TL) alıcı buldu. Belgelerin arasında Wayne'in anlaşmadan 11 gün sonra ortaklıktan ayrılmasına ilişkin değişiklik belgesinin de bulunduğu belirtildi. Alıcının, merkezi Miami'de bulunan, bünyesinde gayrimenkul, televizyon yapımcılığı ve telekomünikasyon şirketleri olan Cisneros kuruluşunun üst yöneticisi Eduardo Cisneros olduğu açıklandı.  Sotheby's belgelerin 100 bin ila 150 bin dolara satılacağı tahminini yapmıştı.

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