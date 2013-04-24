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Bilim / Teknoloji

Apple'ın kârı 10 yıl sonra ilk kez azaldı

Bir yıl önce aynı dönemde 12.30 dolar olan hisse başına kâr oranı, 10.09 dolara geriledi. Bu veriler, Apple’ın kârının 2003’ten bu yana ilk kez azaldığına işaret etti

24 Nisan 2013 13:29

2013’ün ilk çeyreğine ait rakamları bildiren Apple, son 10 yılda ilk kez kârının azaldığını açıkladı.

Verilere göre yılın ilk üç ayında 37.4 milyon iPhone ve 19.5 milyon iPad satan Apple, atış rakamlarında beklenenin üzerine çıksa da, geçmişte elde ettiği kâr rakamlarının altında kaldı.

Apple, Wall Street’in her iki cihazdan beklediği satış rakamının 1 milyon üzerine çıkmayı başardı. İlk çeyrekte 43.6 milyar dolar gelir elde eden Apple, 42.6 milyar dolarlık beklentiyi de geride bırakarak Mart döneminin rekorunu kırdı.

Apple CEO’su Tim Cook, "iPad ve iPhone’un gösterdiği yüksek performanstan memnunuz... Mühendislerimiz birbirinden etkileyici yeni donanım, yazılım ve hizmetler üzerinde çalışıyor" şeklinde konuştu.


Hisse başı kârda düşüş


Apple her ne kadar satış rakamlarında beklediğinin fazlasını elde etse de, kârını aşağını çekti. ntvmsnbc'de yer alan habere göre, bir yıl önce aynı dönemde 12.30 dolar olan hisse başına kâr oranı, 10.09 dolara geriledi. Bu veriler, Apple’ın kârının 2003’ten bu yana ilk kez azaldığına işaret ederken, şirketin brüt kâr oranı da bir yıl önce yüzde 47.4 iken ilk çeyrekte yüzde 37.5’e geriledi.

Mashable sitesinin haberine göre, kâr oranındaki azalmanın sebeplerinden biri, iPad Mini gibi ürünlerin maliyetlerine yakın fiyattan satılması.

Apple hisseleri, geçtiğimiz hafta 2011’den bu yana ilk kez 400 doların altını görmüştü.

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