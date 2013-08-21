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Yaşam

Apple'ın 'iOS'u ilk 500 yıl önce ortaya çıkmış

Alman bilgin Albrecht Dürer, 1525 yılında 'Ölçüm' adını verdiği eserini hazırlarken, sanatçı ve tasarımcıların nasıl üç boyutlu ilüzyonlar hazırlayabileceklerini anlatmaya çalışıyordu

21 Ağustos 2013 11:07

Apple’ın iOS işletim sisteminin ilk kez Rönesans döneminde bir Alman bilim insanı tarafından kağıda döküldüğüne inanmak birçoklarına zor gelebilir. Ancak yaklaşık 500 yıl önce matematiksel bir model üzerinde çalışan Albrecht Dürer, iOS kısaltmasını ortaya çıkaran ilk kişi olmuştu.

Apple’ın iOS (operating system) mobil işletim sistemi, henüz Steve Jobs’ın bile aklına gelmeden önce Alman bir Rönesans adamının aklına gelmişti. Ancak sadece bir kısaltma olarak.

Alman bilgin Albrecht Dürer, 1525 yılında ‘Ölçüm’ (Measurement) adını verdiği eserini hazırlarken, sanatçı ve tasarımcıların nasıl üç boyutlu ilüzyonlar hazırlayabileceklerini anlatmaya çalışıyordu. Dürer, üç harfin şeklini örnek alarak, ‘iOS’ adını verdiği bir terim kullandı. Böylece, günümüzde son derece ünlü olan i, O ve S harfleri ilk kez önemli bir eserde, kısaltma olarak yan yana gelmiş oldu.

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