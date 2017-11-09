Apple'ın gizli projesi deşifre oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı proje, patent başvurusu ile deşifre oldu. 'T228' kodlu 2020'de tanıtılması planlanan proje, sanal gerçeklik üzerine odaklanıyor.

NTV’nin haberine göre, geçtiğimiz aylarda sanal gerçeklik gözlükleri üzerine çalışmalar yaptığı öne sürülen Apple, patent başvurusu ile iddiaları doğrulamış oldu.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialara göre, Apple’ın sanal gerçeklik gözlükleri 2020 yılında raflardaki yerini alacak. iOS benzeri bir sofware’e sahip olacak gözlük ‘reality OS’ (rOS) isimli bir sistemle çalışacak.

Apple’ın CEO’su Tim Cook, arttırılmış gerçeklik teknolojisinin önemine değinerek Apple’ın bu alana yöneleceğinin sinyallerini vermişti. Ancak şirketin ‘T228’ kodlu proje ile ilgili henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.