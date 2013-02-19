iPod ile birlikte başlayan ve iPhone – iPad ikilisiyle devam eden başarılı dönemde Apple, piyasaya sürdüğü ürünlerin yanı sıra yazılım tarafında yaptığı iyi işlerle de müşterilerinin takdirini topladı. Donanımı yazılım ile desteklemekte oldukça başarılı olan teknoloji şirketi sunduğu uygulamalar ile şık tasarımları kullanıcı deneyimi ile pekiştirmeyi amaçlıyor.

Apple’ın bir çok sevilen uygulamasının yanında, başarılı olamayan ve hatta skandala dönüşen uygulamaları da bulunuyor. iOS 6 ile birlikte gelen Apple Maps, bu başarısız örneklerden en öne çıkanı. Apple’ın tarihindeki en büyük krizlerden birine dönüşen harita uygulaması şirket içerisinde ‘kellelerin gitmesine’ neden olmuştu.

Ancak Apple kullanıcılarına göre şirketin en başarısız uygulaması Maps değil. 6000′in üzerindeki iPhone ve iPad sahibine göre Apple’ın en başarısız uygulaması Podcasts.

Toplamda 20 binin üzerinde kişi tarafından oylanan uygulamanın son versiyonu App Store’da 1.5 yıldız ortalama ile şirketin yayınladığı en kötü uygulama olarak tarihe geçiyor. Aynı zamanda aldığı yorumlar ile de Podcasts kullanıcılar tarafından bir nefret objesi haline dönüştürülmüş durumda.

Kullanıcı dostu olmamakla suçlanan Podcasts yaklaşık 8 yıllık macerasının büyük bir bölümünü hatalı sürümler ile geçirdi. Türkçe dil seçeneği de bulunan yayın programı bir çok ünlü radyocu ve yayıncı tarafından kullanılmaya devam etse de Apple’ın başarısız ürünler listesinde en üstteki yerini almaktan kurtulamadı.