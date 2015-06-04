Apple'ın CEO'su Cook: Facebook ve Google, müşterilerinin kişisel verilerini istismar ediyor

ABD'deki Elektronik Mahremiyet Bilgi Merkezi (EPIC) adlı sivil özgürlükler savunucusu kuruluşun "özgürlük şampiyonu" ilan ettiği Apple'ın CEO'su Cook, Facebook ve Google gibi teknoloji firmalarının, müşterilerinin kişisel verilerini istismar ettiğini öne sürdü.

EPIC'in ödül töreninde yaptığı konuşmada, Silikon Vadisi'nde birçok teknoloji firmasının, müşterilerini kişisel bilgileri konusunda ikna edip, önemli ve başarılı iş kurduklarını belirten Cook, bu firmalar tarafından yurttaşlık haklarına her gün saldırıldığını kaydetti.

Firmaların para kazanmak için müşterilerinden öğrenebilecekleri her şeyi öğrendiklerini dile getiren Cook, "Apple olarak bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Apple olarak tüketicilerin kendi bilgilerini kendilerinin kontrol etmesine inanıyoruz. Apple, bu tür firmalardan olmak istemiyor'' diye konuştu.

Cook ayrıca, yeni fotoğraf hizmetini eleştirdiği Google'un, "ince örtülü" yeni fotoğraf hizmetiyle reklamın etkinliğini artırmak için aile resimlerini analiz ettiğinin belirtildiğini kaydetti.

Apple olarak insanların temel mahremiyet hakkına sahip olduklarına inandıklarını belirten Cook, anayasanın ve ahlakın bunu gerektirdiğini bildirdi. Cook, ABD eski başkanlarından Abraham Lincoln'un, "Amerika asla dışarıdan yıkılmayacak. Eğer biz duraksayıp, özgürlüklerimizi kaybedersek, yıkılışımız bundan olacak" sözünü hatırlattı.

Öte yandan Apple, 2014 yılında birkaç ünlü yıldızın iCloud hesabının hacklenerek çıplak resimlerinin yayınlanmasının ardından daha sıkı güvenlik tedbirleri almak zorunda kalmıştı.