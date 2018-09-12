Apple'ın bugün tanıtacağı yeni iPhone modelleri hakkında neler biliniyor?

ABD'li teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook'un, bugün TSİ 20:00'de düzenlenecek dev lansmanla başta üç yeni iPhone modeli olmak üzere şirketin yeni ürünlerini tanıtması bekleniyor.

İki yeni nesil modelin iPhone XS ve iPhone XS Max isimleriyle piyasaya sürüleceği söyleniyor. Üçüncü model ise, 6,1 inç'lik, LCD ekranlı ve daha uygun fiyatlı bir iPhone.

Apple Watch Series 4 ve yeni iPad Pro da, tanıtılması beklenen ürünler arasında.

Apple'ın California'daki Steve Jobs Theatre salonunda düzenlenecek toplantı, 30 Ağustos'ta duyuruldu ve lansmanı yapılacak ürünlerle ilgili bilinenler de sınırlı.

Ancak sızan bilgilere bakılırsa, Apple'ın Samsung gibi rakiplerinin sunduğu bazı yenilikleri göremeyeceğiz.

iPhone XS

Lansmanda iPhoneX'in üst modeli "iPhone XS"'in sahnenin yıldızı olması bekleniyor.

Forbes'un haberine göre OLED ekranlı bu model, iPhone X'in tasarımına benzeyecek, boyutu iPhone X ve X Plus arasında olacak ve rekabetçi fiyatıyla öne çıkacak.

Apple, kendi haber sitesi 9to5Mac.com'da yanlışlıkla yayımladığı bir fotoğraflabazı bilgileri paylaşmış, modelin ismi ifşa edilirken, renginin de altın olacağı ortaya çıkmıştı.

iPhone genelde modellerin farklı boyutlarını aynı ismin çatısı altında topluyordu. iPad Pro, MacBook Pro, Apple Watch bunlardan bazıları. Ancak bu defa Apple'ın 'Pro' ya da 'Plus' eki olmayan bir marka stratejisi izleyeceği yönünde bilgiler sızdı.

Lansmanda biri 5,8 inç diğeri ise 6,5 inç olmak üzere iki ayrı ebatta iPhoneXS'in tanıtılması bekleniyor.

Sızan bilgilere göre, ebatı daha büyük olan versiyonun adı iPhone XS Max de olabilir .

Üçüncü model ise, 6,1 inç'lik, LSD ekranlı ve daha uygun fiyatlı bir iPhone.

Ancak bu modeller teknolojisiyle çok büyük bir yenilik sunacağa benzemiyor.Yeni iPhone'ların ekran ve özelliklerinde radikal bir değişiklik görmek zor.

Samsung ise bu yıl bitmeden piyasaya süreceği esnek ekranlı bir cihazın rekabeti kızıştıracak. Diğer rakipler de arkada kalmayacak.

Huawei küresel akıllı telefon satışlarında Apple'ın önüne geçti bile. Şirket şimdi de kendi esneyebilir cihazı üzerinde çalıştığını söylüyor. OnePlus da yeni telefonuna parmak izini tanıyan dokunmatik sensör yerleştirecek.

Daha önce, iPhone 8S ya da ismiyle piyasaya sürüleceği de konuşuluyordu.

iPad Pro Plus:

Apple, tableti iPad Pro'nun bir üst modelini de tanıtacak.

iPhone X'teki gibi kullanıcılar, bu tablette ekrandaki 'home' tuşuna gerek duymadan cihazı kontrol edebilecek .

iPhone X tasarımının bazı özellikleri de yeni iPad Pro Plus'a taşınacak. Yani tabletin kenarları incelecek, hatta belki de tamamen yok olacak.

Ancak bu model 12 Eylül'de değil daha sonra, özel bir etkinlikte de tanıtılabilir.

Apple Watch 4 serisi:

Apple'ın akıllı saat ürünlerinde yeni tasarımın telefon modellerine göre çok daha radikal yenilikler içerebileceği ifade ediliyor.

Yine internet sitelerine sızan fotoğraflara göre yeni Apple Watch çok daha hızlı olacak, ekranı da bir akıllı telefon gibi çok daha fazla bilgi gösterecek şekilde tasarlanacak.

Özelliklerinde ise çok büyük yenilikler beklenmezken, kalp hızı monitörünün çok daha sofistike olacağı da söylentiler arasında