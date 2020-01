Apple'ın açığını bulan Yiğitcan: Dikkate alınmayınca açığı video ile gösterdim (2)

SAFARİ\'NİN DE AÇIĞINI BULMUŞ

Dünya devi Apple\'ın akıllı kişisel yardımcı uygulaması Siri\'nin açığını bulan Yiğit Can Yılmaz, babası Fikret ile ağabeyi Asilhan Yılmaz ve Süha Erler Anadolu Lisesi\'nin müdürü Ömer Faruk Günay\'la birlikte Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt\'u ziyaret etti. Yılmaz, Siri dışında Apple\'ın Safari uygulamasının da açığını bulduğunu söyledi. Açığı bulduktan sonra Apple ile arasında geçen diyaloğu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

\"Apple\'ın ürün güvenliği üzerine araştırmalarımı gerçekleştiriyordum ve Safari üzerinde bu araştırmalarımı yürütüyordum; çünkü Safari, insanların günümüzde çok fazla kullandığı tarayıcılardan bir tanesi. Safari üzerine gerekli kodları Apple\'ın eklemiş olduğu güvenlikle ilgili birtakım politikaları inceledikten sonra şöyle bir şey fark etim. Örneğin; benim internet sitemi ziyaret ettiniz, ben bir internet sitesini klonladım, kendi internet iteme koydum, adres çubuğunu değiştirebiliyordum ve bu sayede kredi kartı dolandırıcılığı, sosyal mühendislik, sosyal hesapların çalınması gibi pek çok şeye neden olabiliyordum. Ardından zaten Apple\'ın yine aynı şekilde güvenlik ekibine iletim. Güvenlik ekibi, bu konuda bana birtakım sorunlar çıkardı. Bunun veri girişini yapabilirsem kabul edeceklerini söylediler. Yaklaşık 1 ay süre içinde bunu da başardım veri girişini girerek de bu açığı tetiklemeyi başardım.\"

\'APPLE\'IN \'ONUR LİSTESİ\'NE EKLENECEK 18 YAŞ ALTI İLK TÜRK OLACAĞIM\'

Yiğit Can Yılmaz, açığı Apple\'ın da kabul ettiğini belirterek, \"Güvenlik ekibi, bunu bir güvenlik sorunu olarak kabul etti ve bunun bir güvenlik politikası eksikliği olduğunu, beni \'onur listesi\'ne ekleyeceklerini söylediler ve Apple\'ın şu an o güncellemeyi çıkarmasını bekliyorum. Türkiye\'de 18 yaş altı ilk olarak Apple\'ın güvenlik listesine giren ilk kişi benim. \'Onur listesi\' de eğer Apple, güncellemeyi yayınlarsa \'onur listesi\'ne giren ilk Türk de ben olacağım\" dedi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÖDÜLLENDİRDİ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise Yiğit Can Yılmaz\'ı verdiği bir hediye ile ödüllendirdi. Yılmaz\'ın başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Akkurt, \"Dünya devi olarak bilinen ve öyle değerlendirilecek olan Apple\'ın kendi programının bir açığını bularak, onun açığının kapatılması hususunda kendi sitesinde iletişimiyle birlikte o kullanımın altyapısını geliştirme ve bu altyapının insan üzerindeki kullanım alanlarının daha sağlıklı bir şekilde geliştirilmesini sağlayan bu öğrencimizin ailesini, okul yöneticilerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum\" dedi.



