Apple'ın 4 inçlik iPhone SE modeli hangi teknik özelliklere sahip?

Apple, bu hafta Türkiye’de sunacağı yeni iPhone SE tasarım olarak iPhone 5S’ten farksız yorumlarına yol açtı. Özellikleri ise iPhone 6S’le aynı. iPhone SE de 5S modeli gibi 4 inç'lik bir ekrana sahip. Cihazın eksi tarafı selfie kamerası. 1.2 megapiksellik kameraya sahip olan iPhone SE biraz hayal kırıklığı yaratıyor.

Hürriyet'te Ahmet Ercan imzası ile yayımlanan haber şöyle:

Apple, 2014’te önemli bir karar alarak küçük ekrana sahip olan iPhone modellerine veda etti. 4 inç ekrana sahip olan iPhone 5S, amiral model bayrağını 4.7 inçlik iPhone 6 ve 5.5 inçlik iPhone 6s modellere devretti. O günden sonra artık akıllı telefonlarda küçük ekran devrinin kapandığını kabullenmek mümkündü. Ancak Apple, yeniden 4 inçlik ekranı canlandırmak için ‘iPhone SE’ modelini tanıttı ve bu hafta Türkiye’deki kullanıcılarla buluşuyor. ABD’nin Cupertino şehrinde düzenlenen etkinlikte takip ettiğimiz yeni modeli 10 günden beri test etme şansını yakaladık. Büyük ekranlı iPhone modellerinden yaklaşık 18 ay sonra küçük ekran kullanım deneyimi yaşamanın iyi ve kötü yanlarını bir araya getirdik.

Tek elle kullanım

Özellikle 5.5 inçlik ekrandan sonra 4 inçlik bir akıllı telefon kullanma fikri çok parlak gelmese de alışmak uzun sürmüyor. Ekranla beraber klavyenin tuşlarınında küçülmesi mesajlaşmalarda ilk başlarda oldukça zorlanılmasını sağlıyor. Ancak bu küçük ekranın hesaplarımızda olmayan bir faydası oldu. O da tek elle kullanım. Şu anda iPhone 6 ve iPhone 6s modellerinden birini kullanıyorsanız, akıllı telefonunuzu tek elle kullanmak mümkün değil. Bunun da ergonomi açısından oldukça kullanıcıları zorladığı kesin. iPhone SE de ise baş parmağınız ile ekranın en uzak köşesine kadar uzanabiliyorsunuz. Bu da yeni modelin hanesine artı puan olarak yazılıyor.

Tasarımda fark yok

iPhone SE’yi test ettiğimiz sürece en sık duyduğumuz soruların başında “İyi de iPhone 5S’ten ne farkı var” oldu. Tasarım açısından her iki model arasında pek bir fark olduğunu söylemek mümkün olmayabilir. Ancak donanım özellikleri bakımından yeni modelin kardeşlerinden geri kalmıyor. Şu anda Apple’ın en güçlü akıllı telefon modeli olan iPhone 6S özelliklerinin 4 inçlik ekran arkasında sığdırıldığını söylemek yanlış olmaz. Hatta iPhone SE’yi “5S görünümlü 6S” olarak tanımlamak mümkün. İki telefon arasındaki donanım özellikleri hemen hemen aynı. A9 işlemci, 12 megapiksel kamera, 4K video çekimi, daha hızlı bir sensöre sahip olan parmak izi okuma, her zaman açık Siri, Türkiye’de şu anda kullanılmasa da Apple Pay ve hareketli fotoğraflar çekilmesini sağlayan ‘Live Photos’ gibi özellikler iPhone SE ile iPhone 6s arasındaki benzer özelliklerden.

Selfie kamerası hayal kırıklığı

iPhone 6S’in iki özelliğinin iPhone SE’de olmaması ise dikkat çekici. Bunlardan biri ‘3D touch’. iPhone 6S ile ilk kez sunulan bu özellik ekrana ne kadar güçlü basıldığını hesaplıyor ve ekranlara yeni bir fonksiyon ekliyor. Bu özellik yeni modelde yok. iPhone SE’nin diğer eksik yanı ise ön kamerası. Neredeyse artık daha fazla selfie çektiğimiz bir dönemde iPhone SE’nin 1.2 megapiksellik kamera sahip olması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ön kameranın çözünürlüğü düşük olsa da Apple’ın geliştirdiği yazılımlar, bu açığı biraz da olsa kapatıyor. iPhone SE’nin en çekici yanı ise fiyatı. Apple’ın iOS işletim sisteminin son sürümü 9.3 ile çalışan ve deneyimin üst seviyede tutulduğu iPhone SE’nin satış fiyatı 16 GB’lık kapasite için 1999 TL. 64 GB’lık kapasite için ise 2399 TL. Bu da iPhone SE’nin Android’li modelleriden geçişi düşünenleri tavlama olasılığını arttıyor ve yeni bir kullanıcı kitlesine ulaştıracağa benziyor.