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Bilim / Teknoloji

Apple'ı alay konusu yapan Windows ayrıntısı

Apple'ın Ceo'su Tim Cook Mac'lerin üretim merkezinde yaptığı gezi sırasında sosyal medyaya düşen bir fotoğraf Apple'ın imajını zedeledi

09 Haziran 2014 14:23

Apple fabrikalarını gezen Apple Ceo'su Tim Cook'un çektirdiği fotoğraftaki Windows görüntüsü, sosyal medyada alay konusu oldu.

Her dev firmada olduğu gibi, Apple cephesinde de başta bulunan isim, pek tabi firmanın birçok noktasında kendisini gösteriyor; kelimenin tam manası ile çalışanlarının arasına karışıyor. Tim Cook da geçtiğimiz gün Apple markasının göz bebeği konumundaki Mac'lerin üretim merkezinde ufak bir gezintiye çıktı.

Gezinin bir amacı da, tabii ki özellikle sosyal medya üzerinden Apple'ın Amerika 'da üretildiğini ve en ince teknolojik detayların kullanıldığını gözler önüne sermekti. Bir anlamda gövde gösterisi denilebilenecek gezinin sonuçlarıysa bir hayli ilginç oldu. Her ne kadar yayınlanan fotoğraflar gerçekten göz alıcı olsa da aralarından bir tanesi hem Tim Cook'u, hem de Apple'ı hiç ummadıkları bir şekilde tarihe çiviledi.

Cook'un bir çalışanın yanında çektirdiği fotoğrafın arka planında bulunan monitöre biraz yakından bakıldığı zaman , Apple Mac Pro üretiminde kullanılan Mac bilgisayarın, Windows işletim sistemine sahip olduğu net bir şekilde görülüyor. Paylaşılan fotoğraf ve fotoğrafın paylaşım amacı, durumu bir hayli komik hale getirmek için yeterli oldu ve fotoğraf bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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