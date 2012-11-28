Apple'de kovulmalar devam ediyor

Apple’da mobil yazılım alanında yaşanan krizlerin ardından başlayan kovulmalar devam ediyor. Ekim sonunda iOS biriminin başındaki Scott Forstall’ın işine son verilmesinin ardından, Apple Maps uygulamasının müdürü Richard Williamson da işinden oldu.

Apple, bir ay içinde mobil yazılımlar üzerinde çalışan 2 önemli ismini kovdu. Apple’ın gelecekteki en büyük CEO adaylarından biri olarak görülen Scott Forstall’ın ardından, Apple Maps uygulamasından sorumlu isim Richard Williamson’da şirketten uzaklaştırılacak.

Konuya yakın olan kaynaklar, Williamson’ın, yazılımlardaki hatalar nedeniyle tepkili olan tüketicilerin güvenini tekrar kazanmak için kovulduğunu öne sürdü. Forstall’da, Apple Maps’te yaşanan ve iPhone 5 kullanıcılarının tepkisi çeken hataların ardından özür dilemediği için kovulmuştu.

Apple CEO’su Tim Cook, iPhone 5’in piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Apple Maps’te yaşanan sıkıntılar nedeniyle kullanıcılardan özür dilemişti.

ABD basınına adlarının açıklanmaması şartıyla bilgi veren kaynaklar, Williamson’ın işine internet yazılımı ve hizmetleri biriminin başında bulunan Eddy Cue’nun son verdiğini belirtti. Apple yönetimindeki dönüşüm kapsamında geçtiğimiz ay göreve gelen Cue, Apple Maps’teki hataların giderilmesi için dijital harita sağlayıcısı TomTom ile çalışmayı planlıyor.

Microsoft'un Windows 8 biriminin başı Steven Sinofsky'de, bu ayın ortalarında istifasını vermişti. Analistler, teknoloji devlerinde yaşanan ani istifaların, teknolojik değişimlere ayak uydurma sancısı olarak yorumlamıştı.