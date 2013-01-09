Apple plastik iPhone üretecek

Apple, özellikle pahalı telefonların tercih edilmediği Çin gibi gelişmekte olan piyasalarda tüketicileri cezbetmek için ucuz iPhone’a başvuracak. Olasılıklar hala değerlendirilse de ucuz modellerde kullanılanacak kasalar çelik yerine alüminyum olacak.

Yeni modellerde kullanılacak pek çok parçanın eski model iPhone’ların geri dönüşümünden elde edilmesi de konuşulan ihtimaller arasında.

MarketWatch sitesinde yer alan ve Digitimes ve Wall Street Journal tarafından da doğrulanan habere göre, Apple’ın bu kararın ardındaki en büyük neden Google sistemi Android’i kullanan cep telefonları.

iPhone’lara benzer özellikler sunan modellerin daha düşük fiyatlara satılması ABD’li şirket üzerinde ciddi bir fiyat baskısı yaratıyor.