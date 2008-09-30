Apple'dan önce Çinliler yaptı

iPhone kapışıldı!

iPhone 3G bekleyişi bitti

Teknoloji devi Apple, Türkiye'de GSM operatörleri aracılığıyla satışa sunduğu yeni nesil iletişim aracı iPhone'da hala Türkçe menü desteği vermezken, Çin'den gelen 'çakma' iPhone'lar tamamen Türkçe.Taklit ürün yapmadaki "ustalığı" ile bilinen Çinliler, Türkiye'de de kısa süre önce satışa sunulan Apple'ın yeni nesil mobil iletişim cihazı iPhone'un sahtesini üretti.Türkçe menüye de sahip olan Çin malı iPhone'a çift SIM kart takılabiliyor. Çin'deki elektronikçilerde ve pazarlarda satılan sahte iPhone'ların fiyatı ise yaklaşık 800 yuan (120 dolar).Cihazın kabının üzerine ise sadece 'Phone' yazıyor. Kutunun içinde bir adet şarj cihazı, 2 pil ve bir adet de kulaklık bulunuyor. Orijinaliyle hemen hemen aynı olan sahte iPhone'ın özellikleri de insanı şaşırtıyor.Dil seçeneklerinde ise Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Taylandca, Vietnamca, Rusça ve Arapça olmak üzere 12 dil bulunuyor.