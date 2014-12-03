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Bilim / Teknoloji

Apple'dan kullanıcılarına 'bahar' müjdesi

12.2 inç'lik ekranının yanı sıra A9 işlemciden güç alan cihaz...

03 Aralık 2014 08:02

Apple'ın dev ekranlı tableti iPad Air Plus'ın gelecek yılın bahar aylarında satışa sunulacağı iddia edildi.

Teknoloji devi Apple'ın bir ilki gerçekleştirerek en geniş ekranlı iPad'i üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyor. 12.2 inç'lik dev bir ekrana sahip olması beklenen ve isminin iPad Air Plus olacağı sanılan cihazın ne zaman ve hangi özellikleri taşıyacağı ise bugüne kadar sırrını koruyordu.

Apple'a yakın kaynaklardan Mac Fan'da yer alan habere göre Apple, yeni iPad'ini 2015'in bahar aylarına yetiştirmeye ve kullanıcıyla buluşturmaya çalışıyor. 12.2 inç'lik ekranının yanı sıra A9 işlemciden güç alan cihaz, 7mm kalınlığa sahip.

 

iPhone 6 yüzünden çıkış tarihi

 

Aylar önce The Wall Street Journal'da yer alan haberde ise iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'a olan yoğun ilgi neticesinde iPad Air Plus'ın çıkış tarihinin ertelendiği ve 2015'in bilinmeyen bir tarihinde cihazın duyurulabileceği belirtilmişti.

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