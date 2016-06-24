Apple'dan iyi haber; e-kitap müşterilerine para iadesi yapılacak

Apple’ın Cupertino merkezli şirketi, uzun süre devam eden itiraz süreçlerinin sonunda e-kitaplar için fazla para ödeyen müşterilerine para iadesi yapmaya başladı.

Söz konusu davada adı geçen e-kitaplardan birini satın alanlara paraları kredi yüklemesi yoluyla iade edilecek. Apple, müşterilerine toplamda 400 milyon dolarlık ödeme yapacak olsa da, e-kitap fiyatlandırma politikasında bir yanlış yapmadığını savunmaya devam ediyor.

businesswire.com’un haberine göre; Apple, 1 Nisan 2010 ve 2 Mayıs 2012 arası dönemde büyük yayıncılar tarafından satılan e-kitapların bir kısmının fazla maliyetini geri ödeme konusunda uzlaşmaya varmıştı. Söz konusu zaman aralığı içinde The New York Times’ın ‘en çok satanlar’ listesine giren kitaplar için 6.93 dolar iade edecek olan şirket, diğer kitaplar içinse 1.57 dolarlık iade gerçekleştirecek.

Her durumda bu rakam, müşterilerin ödediği ekstra rakamın iki katını buluyor. İade edilen para, otomatik olarak müşterilerin Amazon, Barnes & Noble, Kobo ve iTunes gibi e-kitap satış platformlarındaki hesaplarına aktarılabiliyor.

Apple e-kitap davasında sonucu kabullenmişe benziyor

Para iade aşamasına geçilmesi, 2012’de başlayan Apple e-kitap davasının da tamamlandığı anlamına geliyor. Apple, söz konusu davada büyük e-kitap yayıncılarıyla anlaşarak e-kitap fiyatlarını yukarı çekmekle suçlanmıştı. Cupertino merkezli şirket, bu dönemde e-kitap fiyatlarını Amazon’un sıklıkla tercih ettiği 9.99 doların üstüne taşımıştı.

Apple’ın anlaştığı tüm yayıncılar dava döneminde uzlaşma yolunu seçerken, Apple mücadeleye devam etmişti. 2013’te davayı kaybeden şirket, en son temyiz kapısının da kapanmasıyla birlikte kaderine razı olmuştu.