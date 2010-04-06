Apple'dan iPhone'a OS işletim sistemi

T24- Amerikan bilişim üreticisi Apple, çok fonksiyonlu popüler cep telefonu iPhone için Perşembe yeni bir işletim sistemi çıkaracak.



Apple şirketi California'daki Cupertino'da bulunan merkezinde Perşembe yapacağı lansmanda, telefonu ve uygulamalarını çalıştırmaya yarayan yazılım platformu yeni iPhone OS işletim sistemi konusunda özet bir açıklama ve değerlendirme yapacak.



Cumartesi lansmanını yaptığı yeni tablet bilgisayarı iPad ile büyük başarı yakalayan Apple, yeni iPhone işletim sistemi "4.0" konusunda şimdilik hiçbir açıklama yapmadı.



Akıllı telefon iPhone'u 2007 çıkardıktan sonra 2009 sonunda 8,7 milyon adetle satışlarını ikiye katlayan şirket, iPhone'un 3.0 işletim sistemini geçen yıl Martta çıkarmıştı.



Microsoft'un cep telefonu atağı

Öte yandan, Amerikan yazılım grubu Microsoft, genç tüketicilere yönelik sosyalleşme fonksiyonlarıyla donanımlı, yeni cep telefonu modellerini gelecek hafta ABD'de piyasaya çıkaracak.



Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Microsoft, Japon Sharp firması tarafından üretilen yeni cep telefonlarını 12 Nisan'da San Francisco'da tanıtacak.



Microsoft'un "Pink" adını verdiği bir proje çerçevesinde geliştirdiği yazılımları bu cihazlarla hedef kitle olan genç tüketicilere ulaştırmayı amaçladığını yazan gazete, cep telefonlarının önce ABD'de Verizon Communications ve Vodafone'un sahibi olduğu Verizon Wireless şirketi tarafından, sonra da başka ülkelerde satılacağını bildirdi.