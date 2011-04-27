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Yaşam

APPLE'DAN İPHONE VE İPAD AÇIKLAMASI CUPERTINO (A.A)

27 Nisan 2011 19:47

-APPLE'DAN İPHONE VE İPAD AÇIKLAMASI CUPERTINO (A.A) - 27.04.2011 - Apple, iPhone ve iPad kullanıcılarının bulundukları yerlere ilişkin bilgiyi kaydetmediğini açıkladı.  Apple şirketinden yapılan açıklamada, iPhone ve iPad teknolojileriyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğu savunularak, bunları kullanan kişilerin bulundukları yerlere ilişkin bilginin kaydedilmediği bildirildi.  Apple'ın, iPhone ve Google'ın Android işletim sistemli telefonları yoluyla kullanıcıların attığı her adımı kaydedebildiği bildirilmişti. Amerikan Wall Street Journal ve İngiliz Guardian gazeteleri, bilgisayar ve bilişim uzmanlarına dayandırdığı haberlerinde, bu tip mobil telefonların yazılımlarını incelediklerinde böyle bir sonuca varıldığı açıklanmıştı.

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