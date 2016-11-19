T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple'dan iPhone kararı

Teknoloji devi Apple'ın akıllı telefonu iPhone'un üretimini ABD'ye taşıyabileceği bildirildi

19 Kasım 2016 02:24

Japon gazetesi Nikkei Asian Review, iPhone'un üretim ve montajının Tayvan'dan ABD'ye taşınmasının gündemde olduğunu duyurdu.

Apple'ın, iPhone'ların üretim ve montajından sorumlu Tayvanlı teknoloji şirketleri Foxconn and Pegatron'la iletişime geçerek iPhone'un ABD'de üretilmesi planının araştırılmasını istediği belirtilirken, Foxconn'un buna olumlu yanıt verdiği, Pegatron'un ise planı maliyet nedenleriyle geri çevirdiği ifade edildi.

Dünyaca ünlü araştırma kurumu IHS Markit'e göre, Apple'ın son çıkan akıllı telefon modeli iPhone 7'nin üretim maliyeti 225 Amerikan doları (760 TL).

Uzmanlar, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, seçim kampanyası sırasında ülke dışında faaliyet gösteren Amerikalı şirketleri ABD'ye geri çekme vaadine işaret ederek, Apple'ın iPhone üretimlerini ABD'de devam edebileceğini dile getirdi. Uzmanlar, bunun gerçekleşmesi halinde şirketin maliyetlerinin artabileceğini vurguladı.

ABD'nin 45'inci Başkanı olarak 20 Ocak'ta görevine başlayacak işadamı Trump, ocak ayında yaptığı bir konuşmada, "Apple'ın bilgisayarlarını ve diğer ürünlerini başka ülkeler yerine ABD'de üretmesini sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD'nin Çin ve Meksika'dan ithal ettiği ürünlere sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 35 gümrük vergisi koymayı planladığını duyurmuştu.

ETİKETLER

appleiphoneabdüretim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24