Apple'dan iPhone kararı

Japon gazetesi Nikkei Asian Review, iPhone'un üretim ve montajının Tayvan'dan ABD'ye taşınmasının gündemde olduğunu duyurdu.

Apple'ın, iPhone'ların üretim ve montajından sorumlu Tayvanlı teknoloji şirketleri Foxconn and Pegatron'la iletişime geçerek iPhone'un ABD'de üretilmesi planının araştırılmasını istediği belirtilirken, Foxconn'un buna olumlu yanıt verdiği, Pegatron'un ise planı maliyet nedenleriyle geri çevirdiği ifade edildi.

Dünyaca ünlü araştırma kurumu IHS Markit'e göre, Apple'ın son çıkan akıllı telefon modeli iPhone 7'nin üretim maliyeti 225 Amerikan doları (760 TL).

Uzmanlar, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, seçim kampanyası sırasında ülke dışında faaliyet gösteren Amerikalı şirketleri ABD'ye geri çekme vaadine işaret ederek, Apple'ın iPhone üretimlerini ABD'de devam edebileceğini dile getirdi. Uzmanlar, bunun gerçekleşmesi halinde şirketin maliyetlerinin artabileceğini vurguladı.

ABD'nin 45'inci Başkanı olarak 20 Ocak'ta görevine başlayacak işadamı Trump, ocak ayında yaptığı bir konuşmada, "Apple'ın bilgisayarlarını ve diğer ürünlerini başka ülkeler yerine ABD'de üretmesini sağlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, seçim kampanyası sırasında, ABD'nin Çin ve Meksika'dan ithal ettiği ürünlere sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 35 gümrük vergisi koymayı planladığını duyurmuştu.