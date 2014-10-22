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Bilim / Teknoloji

Apple'dan iCloud uyarısı

Hollywood'un ünlü yıldızlarının özel fotoğraflarının çalınmasının ardından Apple, iCloud kullanıcılarını bilgilerini güvenmedikleri sitelerde paylaşmamaları konusunda uyardı

22 Ekim 2014 19:52

Apple’ın bulut servisi iCloud’u kullananların kişisel bilgilerinin tehdit altında olabileceği açıklandı. Apple, kullanıcılarına kişisel bilgilerini güvenmedikleri sitelerle paylaşmamaları yönünde uyarıda bulundu. 

Apple’ın yaptığı resmi açıklamaya göre, bir grup bilgisayar korsanı, iCloud kullanıcı bilgilerini çalmak için tuzak internet siteleri kurudu. 

Açıklamada iCloud kullanıcılarının bu konuda dikkatli olmaları ve bilgilerini güvenmedikleri platformlarda kullanmamaları önerildi. Son zamanlarda çalınan iCloud kullanıcı bilgilerinin büyük bir çoğunluğu Çin’de gerçekleşti. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Apple, iCould server’larının saldırıya uğramadığını ve sızıntının yıldız işimlerin kişisel bilgilerini çaldırmasından dolayı gerçekleştirğini açıklamıştı.

 

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