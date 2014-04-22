Apple'dan 'eskiyi getir yenile götür' kampanyası

Çevre duyarlılığını artırma konusunda yeni bir girişim başlatan elektronik ve yazılım şirketi Apple, müşterilerine, şirkete ait tüm ürünlerini, ücret almadan yeniden işlemden geçirerek kullanılır hale getirme teklifinde bulundu.

Bazı elektronik satış mağazalarında yeniden satış değeri olan iPhone ve iPodların yeni iPhone ve iPadlerle değiştirilmesine imkan veren hediye kartları dağıtan Apple, şimdiyse şirkete ait tüm ürünleri ücret almaksızın yeniden işlemden geçirerek kullanılır hale getirecek. Hediye kartlarıysa yeniden işlemden geçirilen her ürün için geçerli olmayacak.

Şirket ayrıca kendi ürünleri ve çevrimiçi servislerinin neden olduğu kirlenmeyi azaltmak amacıyla tüm satış mağazaları, büroları ve veri merkezlerinde yenilenebilir enerjiye ağırlık verileceğini duyurdu.

Apple'ın, çevreye daha duyarlı bir firma olma girişimlerinin ayrıntıları, şirketin internet sitesinin, bugün ilk kez yayım hayatına başlayan "çevre" bölümünde açıklandı.

Güneş ve rüzgar enerjisine bağımlılığı artırmak ve gömme alanlarına daha az elektronik atık göndermek de Apple şirketinin çevreye daha duyarlı hale gelme girişimleri arasında yer alıyor.