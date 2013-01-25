Apple'dan çocuk pornosuna karşı adım

Apple, çocuk pornosu izlemekte kullanıldığı yolundaki şikayetler üzerine fotoğraf paylaşım uygulaması 500px'i cep telefonları uygulamalarının indirildiği app store'undan kaldırdı. Aynı uygulamayı kullanıcılara sunan Google ise bu yönde bir girişimde bulunmadı ve 500px'in geleceği hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kanada'da geliştirilen 500px uygulamasının yaratıcıları ise uygulamanın yasalara aykırı bir şekilde kullanıldığına dair bir şikayet almadıklarını belirtti.

500px yetkililerinden Evgeny Tchebotarev, pornografik görüntülere izin vermediklerini, web sunucularında çıplak görüntüler yer almasına rağmen bunların estetik nitelikte olduğunu söyledi. Tchebotarev, tamamen pornografik bir görüntü olursa silindiğini ve çıplak görüntülerin de otomatik olarak devreye giren bir 'güvenli arama' filtresinden geçtiğini kaydetti.

Apple ise pornografik görüntülere erişim sağlayan uygulamanın şirketin temel ilkelerine ters düştüğünü, bazı müşterilerin çocuk pornografisinde kullanılabileceği yolunda şikayetler alındığını bildirirken bununla birlikte şikayet konusu görüntülerin tam olarak neler içerdiğine açıklık getirmedi.



(BBCTürkçe)