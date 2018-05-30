Apple'dan 3 kameralı iPhone sürprizi

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın tıpkı Huawei P20 Pro'da olduğu gibi 3 arka kameraya ev sahipliği yapan bir model üzerinde çalıştığı iddia edildi.

ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Apple, 3 arka kameraya ev sahipliği yapacak yeni bir iPhone X modeli üzerinde yoğun mesai harcıyor.

Henüz iddia ile ilgili resmi bir açıklama bulunmazken 3 arka kameralı iPhone modeli için 2019 tarihi işaret ediliyor. söz konusu kameralar bir nesnenin farklı açılardan fotoğraflanarak 3 boyutlu modellemesinin yapılmasına da imkan verecek.

Aynı haberlerde 3 kameralı Huawei P20 Pro'nun gördüğü ilgiden sornra Apple'ın bu adımı atmasına da dikkat çekiliyor.