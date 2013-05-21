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Bilim / Teknoloji

Apple’a vergi soruşturması

İddialara göre Apple İrlanda'da kurduğu şirketleri kullanarak milyarlarca dolar daha az vergi ödedi

21 Mayıs 2013 14:24

Guardian ve Financial Times gazetesinin manşetlerinde yer alan iddialara göre Amerikan teknoloji şirketi Apple Amerikan vergi mevzuatındaki açıklardan yararlanarak vergilerini asgari düzeyde tuttu.

Guardian'a göre, Senato'da bir komisyon, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketleri kullanarak milyarlarca dolar daha az vergi ödediği sonucuna vardı. Komisyona göre Apple Sales International şirketi dört yıl içinde 74 milyar dolar gelir elde etti, ama çok cüzi bir vergi ödedi. 2011'de şirketin vergi öncesi geliri 22 milyar dolar oldu, ancak ödenen vergi 10 milyon dolarda kaldı.

Gazeteye göre Apple'ın İcra Kurulu Başkanı Tim Cook bugün komisyonda ifade verecek. Ancak Apple'dan yapılan açıklamada şirketin Amerika'da 600,000 kişi çalıştırdığı ve geçen yıl 6 milyar dolar vergi ödediği, İrlanda'daki bağlı şirketlerin de 4 bin kişi çalıştırdığı belirtildi. (BBCTürkçe)

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