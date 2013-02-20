T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple'a siber saldırı

ABD'li elektronik şirketi Apple, ofislerindeki bilgisayarların ufak bir kısmının siber saldırıya uğradığını açıkladı

20 Şubat 2013 09:49

Facebok'tan sonra elektronik devi Apple da ofislerindeki bazı bilgisayarların siber saldırıya uğradığını duyurdu. Bilgisayarlardan veri alındığına yönelik bir kanıt ise bulunamadı.

Apple'a düzenlenen saldırının, geçen hafta sosyal paylaşım sitesi Facebook'a yapılan saldırıyla benzerlikler gösterdiği, iki olayda da yazılım geliştirme programları yapan bir internet sitesinden kötü amaçlı bir yazılımın yüklenmesinin ardından bilgisayarlara virüs bulaştığı vurgulandı.

Apple ve Facebook yetkilileri, bilgisayarlardan veri topladığına dair herhangi bir kanıt bulamadıklarını belirtti.

Saldırıların, Java programlama dilinin ağ tarayıcıları için ürettiği eklentisinin yüklenmesi sırasında oluşan bir hatadan kaynaklandığı kaydedildi.

Uzmanlar, Java'daki güvenlik açığı sorununun bilinen bir durum olduğunu, Apple'ın buna önlem almak amacıyla Mac marka bilgisayarların ağ tarayıcısına Java'yı ''devre dışı'' bırakabilme özelliğini getirdiğini belirtti.

Apple yetkilileri, virüsleri yok etmek için kötü amaçlı yazılımları temizleme programlarında güncelleme yapabileceklerini ifade etti.

Bu ay başında başka bir sosyal paylaşım sitesi Twitter da siber saldırıya uğramış ve 250 bin kullanıcının bilgilerinin ''hacker''lar tarafından ele geçirildiği ifade edilmişti.

ETİKETLER

apple

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24