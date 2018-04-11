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Bilim / Teknoloji

Apple'a patent davasında yarım milyar dolar ceza

Apple, 3 uygulamada kullandığı 4 patent nedeniyle VirnetX firmasına 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm oldu

11 Nisan 2018 19:43

Apple, 3 uygulamada kullandığı 4 patent nedeniyle VirnetX firmasına 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm oldu.

Bloomberg'in haberine göre, Teksas Eyaleti Federal Bölge Mahkemesi Apple Inc. şirketini FaceTime, iMessage ve VPN on Demand uygulamalarında VirnetX'e ait 4 patente ait teknolojiyi izinsiz kullandığı gerekçesiyle şirkete 502,6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

Apple ile VirnetX arasındaki dava 2010 yılından bu yana devam ediyordu. Şirket, Apple'ı patente konu özgün teknolojileri izinsiz olarak sahiplenmekle suçluyordu. Söz konusu teknolojilerin internette güvenli iletişime olanak sağladığı ifade ediliyordu.

Uzun süre patent dairesi, yerel mahkemeler ve bölge mahkemesi arasında gidip gelen davada, en son jüri Apple'ı 302 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etmiş, mahkeme yargıcı cezayı 439,7 milyon dolara çıkarmıştı. Apple, kararı temyize götürmüştü.

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