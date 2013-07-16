Apple'a bu kez de porno davası açıldı

Bir avukat, Apple'ın internet tarayıcısı Safari'ye, pornografik siteleri engelleyecek bir filtre koymamış olmasını gerekçe göstererek dava açtı.

Chip Online'dan Levent Öztürk'ün haberine göre, Nashville'den bir avukat olan Chris Sevier, Apple'ın internet tarayıcısına pornografik siteleri engelleyen bir filtreleme sistemi koyması gerektiği düşüncesi ile davacı oldu. Sevier'ın düşüncesine göre eğer 18 yaşının üzerindeki bir kişi bu sitelere erişmek isterse, Apple ile iletişime geçerek 'pornografinin zararlarını kabul ettiğine dair bir form imzalayarak filtreleme sistemini kaldıran bir kod alabilir.'

Konu hakkında 50 sayfadan uzun bir şikayet bildirimi yazan Sevier, 'erkeğin biyolojik hassasiyeti' ve 'sanal güzellikler' gibi kelimeler kullanıyor. Kendisinin 'facebook' yazarken yanlışlık yaparak 'fuckbook' adlı siteye girdiğini ve Apple'ın insanları kendilerinden de koruması gerektiğini savunan Sevier'in 50 sayfalık şikayet yazısında buna benzer bazı trajikomik yazılar yer almakta. Apple'ın filtreleme sistemi kullanmaması sebebi ile bir evliliğin yok olmasından da bahseden yazılı şikayetin sonucu ise ne olacak henüz belirli değil.

Apple'ın porno konusunda en hassas şirketlerden olduğu ise kullanıcıları tarafından bilinmekte.