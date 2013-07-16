T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple'a bu kez de porno davası açıldı

Apple'ın başı son zamanlarda davalardan kurtulmuyor. Şirket, E-kitap yolsuzluğunun ardından şimdi de porno yüzünden dava edildi

16 Temmuz 2013 14:41

Bir avukat, Apple'ın internet tarayıcısı Safari'ye, pornografik siteleri engelleyecek bir filtre koymamış olmasını gerekçe göstererek dava açtı.
 
Chip Online'dan Levent Öztürk'ün haberine göre, Nashville'den bir avukat olan Chris Sevier, Apple'ın internet tarayıcısına pornografik siteleri engelleyen bir filtreleme sistemi koyması gerektiği düşüncesi ile davacı oldu. Sevier'ın düşüncesine göre eğer 18 yaşının üzerindeki bir kişi bu sitelere erişmek isterse, Apple ile iletişime geçerek 'pornografinin zararlarını kabul ettiğine dair bir form imzalayarak filtreleme sistemini kaldıran bir kod alabilir.' 
 
Konu hakkında 50 sayfadan uzun bir şikayet bildirimi yazan Sevier, 'erkeğin biyolojik hassasiyeti' ve 'sanal güzellikler' gibi kelimeler kullanıyor. Kendisinin 'facebook' yazarken yanlışlık yaparak 'fuckbook' adlı siteye girdiğini ve Apple'ın insanları kendilerinden de koruması gerektiğini savunan Sevier'in 50 sayfalık şikayet yazısında buna benzer bazı trajikomik yazılar yer almakta. Apple'ın filtreleme sistemi kullanmaması sebebi ile bir evliliğin yok olmasından da bahseden yazılı şikayetin sonucu ise ne olacak henüz belirli değil.
 
Apple'ın porno konusunda en hassas şirketlerden olduğu ise kullanıcıları tarafından bilinmekte.
 

ETİKETLER

applepornodavaşikayetsafariios

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24