Apple'a ağır bir darbe daha

Samsung’a karşı Ağustos ayında kazandığı patent davasının ardından patent kavgalarına tüm hızıyla devam eden Apple, beklemediği sonuçlar almaya devam ediyor. İngiltere’de Samsung’a yönelik özür açıklaması yapmak zorunda kalan Apple, ABD’de ise Motorola’ya karşı verdiği mücadeleyi kaybederek ağır bir darbe aldı. Motorola'nın sahibi Google ise uzlaşma sinyali verdi.

ABD’nin Wisconsin eyaletindeki Madison Bölge Mahkemesi, Google’ın sahip olduğu Motorola’ya karşı Apple’ın açmak istediği patent ihlali davasınında yeni duruşmalara gerek olmadığını belirterek davayı düşürdü.

Motorola, Mayıs ayında 12.5 milyar dolara Google tarafından satın alınmış, arama motoru devi, yaptığı satın alım ile akıllı telefon piyasasındaki etkinliğini artırdığı gibi birçok patentin de sahibi olmuştu. Apple, Motorola’nın kendisine ait olan lisansları rakip şirketlere yasal olmayan yollardan sattığını öne sürerek mahkemeye başvurmuştu.

Madison Bölge Mahkemesi Yargıcı Barbara Crabb, dava hakkındaki yasal belirsizlikleri göz önünde bulundurarak davanın düşmesine karar verdi.

Google, çıkan karardan memun olduğunu açıklarken, Apple’dan bir yorum gelmedi. Şirketten yapılan kısa açıklamada, yargıcın davayı yürütmek için yasal otoriteye sahip olduğu ve belirttiği gibi yasal bir belirsizliğin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Elde var sıfır

Reuters’a açıklamada bulunan Indiana Üniversitesi’nden hukukçu Lea Shaver, “Google’ın Motorola’yı büyük patent portföyünden yararlanmak için satın aldığını” hatırlattı ve “Apple lehine bir karar çıksaydı, Google iş anlaşmalarında en büyük pazarlık kozunu kaybedecekti” ifadesini kullandı. Shaver, “Alınan karar, Apple’ı önceden bulunduğu konuma geri getirdi” dedi.

Microsoft ve Apple, faaliyet gösterdiği alanları giderek artıran ve çeşitlendiren Google ve iş ortaklarına karşı dünyanın birçok ülkesinde patent davaları veriyor. Başta Samsung’u hedef alan davaların, mobil dünyasını ele geçirme yolunda ilerleyen Android işletim sistemine odaklanıyor.

Apple, Android’in sahip olduğu iOS işletim sisteminin kopyası olduğunu öne sürüyor. Microsoft ise sahip olduğu bazı patentlerin, gerekli lisanslar olmadan Android ile kullanıldığını iddia ediyor. Apple’ın düşen davasının yanı sıra, Microsoft benzer bir davayı Motorola’ya karşı sürdürüyor.

Patent ücretleri anlaşmazlığı

Apple ve Microsoft, Google’ın sahip olduğu endüstriyel standart patentler için çok fazla ücret talep ettiğini belirtiyor. İki şirket, fiyatlar uygun olduğu sürece Motorola’nın patentlerini kullanmasına izin vermeyi kabul ettiğini, ancak patentler endüstriyel standart olduktan sonra rakamların çok yukarı çekildiğini ifade etti.

Apple, geçtiğimiz hafta mahkemeye, her bir iPhone için 1 doların üzerinde ücret talep edilmesi halinde bu oranı kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Crabb, Apple’ın açıklamasının ardından ‘davayı sürdürecek yasal otoriteye sahip olmadığına’ karar vermişti. Apple’a kıyasla, Microsoft Seattle’da görülen benzer davada yargıcın belirleyeceği oranı bekleyeceklerini belirtti.

'Apple ile uzlaşabiliriz'

Yargıç Crabb, dün başlaması beklenen davanın düşmesine karar verince, duruşma da iptal oldu. Eğer Apple mahkemeye davayı tekrar gözden geçirmesi için başvuruda bulunmazsa, Yargıç Crabb’in davanın düşmesi yönündeki kararını temyize götürebilecek.

Apple’ın henüz nasıl bir adım atacağı bilinmezken, Motorola bir açıklama yaparak alınan karardan doğan memnuniyetini belirtti: “Duruşmaya gerek olmadan davanın düşmesi memnun edici. Motorola, sahip olduğu geniş patent portföyüne lisans verilmesi için endüstriyel standart kapsamında her zaman adil ve ayrımcılık yapmayan yaklaşımda bulundu.”

Google ise Motorola’nın lisans ücretlerinin her zaman uygun bir seviyede olduğunu öne sürerek, “Apple ile uzlaşmak konusundaki isteğimiz devam ediyor” dedi. (ntvmsnbc)

